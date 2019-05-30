Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T01:34Z
https://ria.ru/20190530/1555086580.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155509/68/1555096851_5:0:730:408_1036x0_80_0_0_f64b391c55cb8c88b5e46608255779c6.jpg
РИА Новости

В США выходили самого маленького в мире ребенка

01:34
2039
© Фото : Sharp Mary Birch Hospital for Women & NewbornsДевочка Сайби при рождении весившая 245 граммов в госпитале Sharp Mary Birch
Девочка Сайби при рождении весившая 245 граммов в госпитале Sharp Mary Birch
© Фото : Sharp Mary Birch Hospital for Women & Newborns
Девочка Сайби при рождении весившая 245 граммов в госпитале Sharp Mary Birch
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Врачи больницы Sharp Mary Birch в Сан-Диего выходили преждевременно родившуюся девочку, которая в момент появления на свет весила менее 250 граммов и была размером с большое яблоко, говорится в пресс-релизе американской больницы.
Ребенок родился на 23-й неделе беременности, то есть на три месяца раньше срока. При этом девочка весила вдвое меньше, чем другие шестимесячные дети. Это самый маленький ребенок, которого удалось выходить на данный момент.
Беременные сотрудницы больницы NYU Winthrop Hospital в США
11 апреля, 12:40
В американском роддоме "одновременно" забеременели 15 медсестер
"Сайби, которая при рождении весила всего 245 граммов, может считаться самым маленьким ребенком в мире, согласно официальному списку самых маленьких детей Университета Айовы", - говорится в пресс-релизе. Сайби — псевдоним, настоящее имя девочки и ее родителей больница не называет по просьбе семьи.
© Фото : Sharp Mary Birch Hospital for Women & NewbornsДевочка Сайби при рождении весившая 245 граммов в госпитале Sharp Mary Birch
Девочка Сайби при рождении весившая 245 граммов в госпитале Sharp Mary Birch
© Фото : Sharp Mary Birch Hospital for Women & Newborns
Девочка Сайби при рождении весившая 245 граммов в госпитале Sharp Mary Birch
Девочка родилась в декабре 2018 года. Преждевременные роды были вызваны серьезными осложнениями при беременности. "Врачи сочли, что преждевременные роды необходимы, после того как они убедились, что ребенок не набирает вес, а жизнь ее матери находится в непосредственной опасности", - уточняет больница.
Многочисленная команда врачей и медработников выхаживала девочку на протяжении пяти месяцев.
Сейчас ребенок здоров, уточняет больница.
Младенец
3 апреля 2017, 17:03
Ученые выяснили, младенцы в каких странах чаще всего плачут
1112000
Обсудить 0
СШАВ мире
Рекомендуем
Задержанные в Закарпатье граждане Бангладеш
Рассчитывавшие попасть во Францию мигранты оказались на Украине
РИА
Новости
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Избранный президент Латвии Эгилс Левитс в Риге. 29 мая 2019
Латвийский депутат напомнил, как новый президент обошелся с русскими
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Пассажиры в вагоне поезда Москва - Симферополь
СМИ сообщили о двукратном росте цен на билеты в плацкарт
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Пушков оценил призыв Зеленского есть шаурму
Монумент Независимости Украины в Киеве
Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе
Акция сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. Архивное фото
Ассанжа перевели в тюремную больницу
Далай-лама. Архивное фото
Далай-лама рассказал, как быть счастливым
Спасательная операция после крушения прогулочного катера на Дунае в Будапеште. 30 мая 2019
Число жертв крушения лодки в Венгрии возросло до семи человек
Хиллари Клинтон. Архивное фото
Клинтон обвинила Трампа в подрыве американских законов и демократии
Бутылки вина на конвейере
В Британии лауреат премии "Мама года" зарезала мужа, не пустившего ее в бар
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Молодой человек ополаскивает голову в фонтане. Архивное фото
Врачи рассказали, что поможет пережить жару
Кадр из видео группы Rammstein на песню Ausländer (Иностранец)
Лидер Rammstein спел на русском
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:55Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
15:54ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Путин: внедряя искусственный интеллект, компаниям надо захватить рынок
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
15:44Путин заявил о необходимости плана по развитию искусственного интеллекта
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
15:35Сотрудников московского управления на транспорте СК задержали за взятку
15:35Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
15:35Греф призвал устранить дефицит специалистов по искусственному интеллекту
15:33Греф просит создать площадку для эксперимента по искусственному интеллекту
15:33Набиуллина заявила, что говорить о действиях по ключевой ставке рано
15:25Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму
15:22Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново
15:22В Сальвадоре не зафиксировали признаков цунами после сильного землетрясения
15:19Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
Лента новостейМолния