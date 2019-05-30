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РИА Новости

СМИ сообщили о двукратном росте цен на билеты в плацкарт

01:30
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПассажиры в вагоне поезда "Москва - Симферополь"
Пассажиры в вагоне поезда Москва - Симферополь
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости билетов на поездки в плацкартных вагонах в период с июня по июль, пишут "Известия" со ссылкой на письмо объединения на имя главы ФАС Игоря Артемьева.
Отмечается, что после жалоб россиян организация проанализировала цены по 12 направлениям. Оказалось, что на некоторых из них поездки подорожали в два раза.
Самый большой рост был замечен на поезда Москва — Калининград (цена увеличилась в два раза по сравнению с маем — 4021 рубль), Москва — Адлер (плюс 97 процентов, 4143 рубля) и Новосибирск — Томск (плюс 93 процента, 1507 рублей).
Наименьший рост цен отмечен на поездах из Москвы до Санкт-Петербурга, Смоленска и Пскова, но и тут стоимость выросла более чем на 60 процентов.
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Отмечается, что перевозки в плацкартных вагонах — это дотационный вид перевозок. Это значит, что цена устанавливается государством, а недостающие доходы РЖД компенсируются из бюджета.
В письме также говорится, что согласно указу ФАС тарифы проиндексировали по отношению к прошлому году на 3,9 процента, причем не допускалось повышать тариф в период с 14 июня по 1 сентября этого года более чем на 20 процентов.
В свою очередь, в ФПК серьезное подорожание билетов отрицают.
"Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет", — сказали в пресс-службе перевозчика.
Большую разницу в цене там объяснили сезонной индексацией тарифов и проводимыми скидочными акциями.
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Очень правильно, что ФАС взялась за перевозки. Ведь РЖД мало того, что получает дотации, так и поток пассажиров колоссальный. При всём этом РЖД пытается быть "коммерческой" компанией, которая удваивает цены в популярные месяцы отдыха. В авиации беспредел немного прижали субсидированием и отменой НДС, теперь РЖД надо указать место :)
30 мая, 04:45
Лиловый Шар РФ
11171004
Вот новость то, а! Если бы написали что цены снизились, то да, была бы новость.
30 мая, 04:00
nnicolay.n1kitin
89130219
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