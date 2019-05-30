СМИ сообщили о двукратном росте цен на билеты в плацкарт

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости билетов на поездки в плацкартных вагонах в период с июня по июль, пишут " Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости билетов на поездки в плацкартных вагонах в период с июня по июль, пишут " Известия " со ссылкой на письмо объединения на имя главы ФАС Игоря Артемьева.

Отмечается, что после жалоб россиян организация проанализировала цены по 12 направлениям. Оказалось, что на некоторых из них поездки подорожали в два раза.

Самый большой рост был замечен на поезда Москва — Калининград (цена увеличилась в два раза по сравнению с маем — 4021 рубль), Москва — Адлер (плюс 97 процентов, 4143 рубля) и Новосибирск — Томск (плюс 93 процента, 1507 рублей).

Наименьший рост цен отмечен на поездах из Москвы до Санкт-Петербурга, Смоленска и Пскова, но и тут стоимость выросла более чем на 60 процентов.

Отмечается, что перевозки в плацкартных вагонах — это дотационный вид перевозок. Это значит, что цена устанавливается государством, а недостающие доходы РЖД компенсируются из бюджета.

В письме также говорится, что согласно указу ФАС тарифы проиндексировали по отношению к прошлому году на 3,9 процента, причем не допускалось повышать тариф в период с 14 июня по 1 сентября этого года более чем на 20 процентов.

В свою очередь, в ФПК серьезное подорожание билетов отрицают.

"Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет", — сказали в пресс-службе перевозчика.