Посол Турции в США заявил, что F-35 разместят вне зоны покрытия С-400

ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Американские истребители пятого поколения F-35 разместят в Турции вне зоны действия российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил в четверг турецкий посол в США Сердар Кылыч, выступая в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне.

По его словам, С-400 и F-35 будут находиться в двух конкретных районах страны.

Турецкий дипломат обратил внимание на то, что израильские F-35 летают над Сирией, где также есть российские ЗРК С-400, однако это не вызывает вопросов у США.

"Но когда заходит речь о Турции, которая пытается разместить систему противовоздушной обороны, а не систему нанесения удара, то возникают проблемы", - отметил Кылыч.

Он также заверил, что на ЗРК будут работать только турецкие военные.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз предложил президенту США Дональду Трампу создать рабочую группу по С-400, от покупки которых Вашингтон отговаривает Анкару. Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле.