Рассчитывавшие попасть во Францию мигранты оказались на Украине

Отмечается, что в среду в пункт пропуска "Дьяково" в Закарпатье прибыл грузовик с иностранными номерами, за рулем находился гражданин Сербии. Во время проверки транспортного средства пограничники заметили, что у прицепа поврежден тент, а при детальной проверке выяснили, что, помимо грузов, машина перевозила двоих мужчин азиатской внешности, которые оказались гражданами Бангладеш.