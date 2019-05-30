Путин подписал закон о допуске родственников в реанимацию

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому медицинские организации должны пропускать родственников пациента в реанимационные отделения, соответствующий документ опубликован на официальном Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому медицинские организации должны пропускать родственников пациента в реанимационные отделения, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Предоставлять возможность родственникам и иным членам семьи или законным представителям пациента посещать его в медицинской организации, в том числе в ее структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий", - говорится в документе.

Согласно закону, Минздрав РФ утвердит общие требования к организации посещения родственниками и иными членами семьи пациента в медицинской организации при оказании помощи в стационарных условиях.