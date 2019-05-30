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РИА Новости

Путин подписал закон о допуске родственников в реанимацию

00:58
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому медицинские организации должны пропускать родственников пациента в реанимационные отделения, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Предоставлять возможность родственникам и иным членам семьи или законным представителям пациента посещать его в медицинской организации, в том числе в ее структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий", - говорится в документе.
Согласно закону, Минздрав РФ утвердит общие требования к организации посещения родственниками и иными членами семьи пациента в медицинской организации при оказании помощи в стационарных условиях.
До принятие закона обязанность медучреждения обеспечить возможность посещения пациентов в реанимации не была прописана, при этом на подзаконном уровне не был установлен общий порядок посещения, поэтому в медучреждениях решение о разрешении на посещение реанимации принимались в каждом конкретном случае.
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