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РИА Новости

Российские космонавты завершили выход в открытый космос

00:48
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© Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Алексей Овчинин. 29 мая 2019
Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Алексей Овчинин. 29 мая 2019
© Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"
Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Алексей Овчинин. 29 мая 2019
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин завершили работу в открытом космосе, вернулись на Международную космическую станцию (МКС) и закрыли за собой люк стыковочного отсека "Пирс", трансляция выхода в открытый космос шла на сайте "Роскосмоса".
Кононенко и Овчинин начали работу в открытом космосе в 18.42 мск 29 мая. Выход завершился в 00.43 и продолжался 6 часов 1 минуту.
Космонавты установили поручень для перехода между Малым исследовательским модулем (МИМ) "Поиск" и Функционально-грузовым блоком (ФГБ) "Заря" и сняли с модуля "Поиск" аппаратуру эксперимента "Тест" по исследованию влияния факторов космических полетов и живущих на поверхности бактерий на микроразрушение оболочки станции.
Также космонавты почистили иллюминатор модуля "Поиск" и взяли пробы-мазки с поверхности модуля "Звезда" в рамках эксперимента "Тест".
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В завершение выхода они сняли измерительные блоки эксперимента "Обстановка" (проводится для исследования взаимодействия сверхбольших космических аппаратов с ионосферой) и выкинули их в космос.
Работа за бортом была посвящена дважды Герою Советского Союза Алексею Леонову, который в 1965 году совершил первый в мире выход в открытый космос, 30 мая ему исполняется 85 лет. Поздравления с днем рождения космонавты разместили на ранцах скафандров. У Кононенко была надпись "Леонов номер 1", а у Овчинина - "С днем рождения, Алексей Архипович". Они также поздравили Леонова во время выхода.
Это был уже пятый выход в открытый космос в карьере Кононенко и первый у Овчинина. Примечательно, что часть задач (например, выбрасывание аппаратуры эксперимента "Обстановка") перешла космонавтам с прошлого выхода, который состоялся 11 декабря 2018 года. Тогда Кононенко вместе с Сергеем Прокопьевым потратил слишком много времени на основную задачу – обследование корабля "Союз МС-09", в котором ранее таинственным образом появилось отверстие.
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Алексей ОвчининОлег КононенкоМеждународная космическая станцияРоскосмосРоссияРИА Наука
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