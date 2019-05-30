Российские космонавты завершили выход в открытый космос

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин завершили работу в открытом космосе, вернулись на Международную космическую станцию (МКС) и закрыли за собой люк стыковочного отсека "Пирс", трансляция выхода в открытый космос шла на Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин завершили работу в открытом космосе, вернулись на Международную космическую станцию (МКС) и закрыли за собой люк стыковочного отсека "Пирс", трансляция выхода в открытый космос шла на сайте "Роскосмоса".

Кононенко и Овчинин начали работу в открытом космосе в 18.42 мск 29 мая. Выход завершился в 00.43 и продолжался 6 часов 1 минуту.

Космонавты установили поручень для перехода между Малым исследовательским модулем (МИМ) "Поиск" и Функционально-грузовым блоком (ФГБ) "Заря" и сняли с модуля "Поиск" аппаратуру эксперимента "Тест" по исследованию влияния факторов космических полетов и живущих на поверхности бактерий на микроразрушение оболочки станции.

Также космонавты почистили иллюминатор модуля "Поиск" и взяли пробы-мазки с поверхности модуля "Звезда" в рамках эксперимента "Тест".

В завершение выхода они сняли измерительные блоки эксперимента "Обстановка" (проводится для исследования взаимодействия сверхбольших космических аппаратов с ионосферой) и выкинули их в космос.

Работа за бортом была посвящена дважды Герою Советского Союза Алексею Леонову, который в 1965 году совершил первый в мире выход в открытый космос, 30 мая ему исполняется 85 лет. Поздравления с днем рождения космонавты разместили на ранцах скафандров. У Кононенко была надпись "Леонов номер 1", а у Овчинина - "С днем рождения, Алексей Архипович". Они также поздравили Леонова во время выхода.