Лидер Rammstein спел на русском

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В новом клипе немецкой группы Rammstein Ausländer ("Иностранец") вокалист Тилль Линдеманн произнес на русском языке фразу "Я люблю тебя".
В новом ролике, опубликованном на YouTube 28 мая, европейцы приплывают на остров с туземцами, где происходит своего рода "культурный обмен". В конце видео "иностранцы" уплывают обратно, однако один из них остается и, по всей видимости, становится правителем туземцев.
2 ноября 2018, 14:48КультураФронтмен Rammstein рассказал, почему ни разу не улетел из Москвы вовремя
Недавно коллектив выпустил седьмой одноименный альбом "Rammstein", в который вошло 11 треков. Как сообщает Газета.ру, это может стать последней работой немецкой рок-группы.