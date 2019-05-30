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РИА Новости

В результате крушения лодки в Венгрии погибли три человека, сообщают СМИ

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© AFP 2019 / GERGELY BESENYEIЭкстренные службы на месте крушения лодки в Будапеште. 29 мая 2019
Экстренные службы на месте крушения лодки в Будапеште. 29 мая 2019
© AFP 2019 / GERGELY BESENYEI
Экстренные службы на месте крушения лодки в Будапеште. 29 мая 2019
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Три человека погибли в результате крушения лодки в столице Венгрии, сообщает газета Daily News Hungary.
Ранее сообщалось, что прогулочное судно опрокинулось и затонуло на реке Дунай в Будапеште, на борту были 34 человека.
Как сообщается, в результате происшествия погибли три человека. Отмечается, что большинство пассажиров судна - туристы из Азии.
По данным газеты, судно было пришвартовано у здания парламента. Она перевернулась после того, как в него врезалась другая лодка. Все пассажиры оказались в воде. Отмечается, что уровень воды в реке высокий после грозы в венгерской столице.
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