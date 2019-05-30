В результате крушения лодки в Венгрии погибли три человека, сообщают СМИ

Ранее сообщалось, что прогулочное судно опрокинулось и затонуло на реке Дунай в Будапеште, на борту были 34 человека.

Как сообщается, в результате происшествия погибли три человека. Отмечается, что большинство пассажиров судна - туристы из Азии.

По данным газеты, судно было пришвартовано у здания парламента. Она перевернулась после того, как в него врезалась другая лодка. Все пассажиры оказались в воде. Отмечается, что уровень воды в реке высокий после грозы в венгерской столице.