В МИД призвали США сформулировать предложения для переговоров с Ираном

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Если США намерены вести переговоры с Ираном, давно пора сформулировать, что они готовы предложить Ирану по ядерной сделке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Если же Вашингтон намерен вести переговоры серьезно, ему давно пора сформулировать, что он готов предложить Тегерану взамен на возобновление им готовности обсуждать параметры ядерной сделки", - сказал Рябков "Российской газете".
Ранее иранский президент Хасан Роухани не исключил возможности переговоров с США, если Вашингтон снимет санкции с Тегерана и откажется от политики притеснения Ирана.
В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из международной ядерной сделки с Ираном и повторно ввел санкции против Тегерана. Отношения США и Ирана в очередной раз обострились в марте, обе стороны предупреждали о возможности военного столкновения, но заявляли, что не хотят войны.