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РИА Новости

В МИД призвали США сформулировать предложения для переговоров с Ираном

00:25
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Если США намерены вести переговоры с Ираном, давно пора сформулировать, что они готовы предложить Ирану по ядерной сделке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Если же Вашингтон намерен вести переговоры серьезно, ему давно пора сформулировать, что он готов предложить Тегерану взамен на возобновление им готовности обсуждать параметры ядерной сделки", - сказал Рябков "Российской газете".
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Взять его на мушку! США грозят Ирану Ираком. И даже большеПосле того, как утечку про "120 тысяч военных США" для Ирана опровергли, стало ясно, на чью мельницу она была. А если бы ее не было, Трампу следовало бы ее придумать, чтобы опровергнуть ее именно так.
Ранее иранский президент Хасан Роухани не исключил возможности переговоров с США, если Вашингтон снимет санкции с Тегерана и откажется от политики притеснения Ирана.
В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из международной ядерной сделки с Ираном и повторно ввел санкции против Тегерана. Отношения США и Ирана в очередной раз обострились в марте, обе стороны предупреждали о возможности военного столкновения, но заявляли, что не хотят войны.
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Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
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