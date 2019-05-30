В МИД призвали США сформулировать предложения для переговоров с Ираном

Взять его на мушку! США грозят Ирану Ираком. И даже больше После того, как утечку про "120 тысяч военных США" для Ирана опровергли, стало ясно, на чью мельницу она была. А если бы ее не было, Трампу следовало бы ее придумать, чтобы опровергнуть ее именно так.