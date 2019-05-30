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РИА Новости

Кнессет Израиля проголосовал за самороспуск и назначил новые выборы

00:20
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© Flickr / hoyasmegКнессет. Архивное фото
Кнессет. Архивное фото
© Flickr / hoyasmeg
Кнессет. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мая - РИА Новости. Израильский парламент, проработавший менее двух месяцев, проголосовал за самороспуск и назначил новые выборы на 17 сентября после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию и кабинет, который бы на нее опирался.
В третьем, окончательном, чтении за самороспуск проголосовали 74 депутата из 120, против высказались 45.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
26 мая, 23:27
Нетаньяху рассказал об усилиях по предотвращению "ненужных выборов"
Нетаньяху пообещал, что победит на вторых за год парламентских выборах.
"Мы проведем острую, ясную кампанию и победим", - сказал Нетаньяху журналистам по итогам голосования.
Виновником неудачи он назвал русскоязычного экс-министра обороны Авигдора Либермана, чья антиклерикальная партия "Наш дом Израиль" отказалась идти на уступки ультраортодоксам в вопросе о призыве в армию учащихся йешив - еврейских семинарий. Сам Либерман заявлял, что не видит иной кандидатуры на пост премьера, кроме Нетаньяху, но не готов идти на компромисс с религиозными партиями, без поддержки которых правительство также было не построить.
Иерусалим. Кнессет (Израильский парламент)
27 мая, 20:34
Кнессет Израиля одобрил проект о самороспуске в первом чтении

Неудача премьера

После победы "Ликуда" на апрельских выборах Нетаньяху получил от президента Реувена Ривлина мандат на формирование четвертого подряд и пятого в своей карьере правительства, после чего вступил в коалиционные переговоры с правыми и религиозными партиями, контролирующими 65 из 120 мест.
К исходу 42 дней, отведенных законом на выработку программы правительства и распределение министерских портфелей, Нетаньяху не удалось преодолеть разногласия между потенциальными союзниками - движениями религиозных еврейских общин и НДИ.
Поддержка как НДИ, так и ультраортодоксов была необходима ему для достижения требуемого законом парламентского большинства. Без НДИ в коалиции Нетаньяху было бы только 60 депутатов - на один меньше большинства. В окружении премьера рассчитывали на внекоалиционную поддержку соратников Либермана, но те дали понять, что не будут голосовать за правительство, не войдя в его состав.
Жена премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху
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Кнессет ИзраиляИзраильВ мире
Популярные комментарии
Во как у людей...А наши пенсию у граждан отобрали,лишь бы в кресле остаться...
30 мая, 04:00
Коля Тряпкин
2300003
Для России это фантастика ибо даже в страшном сне невозможно представить что бы российские депутаты проголосовали за самороспуск.
30 мая, 02:44
Bob Staffl
1700001
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