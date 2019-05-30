Кнессет Израиля проголосовал за самороспуск и назначил новые выборы

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мая - РИА Новости. Израильский парламент, проработавший менее двух месяцев, проголосовал за самороспуск и назначил новые выборы на 17 сентября после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию и кабинет, который бы на нее опирался.

В третьем, окончательном, чтении за самороспуск проголосовали 74 депутата из 120, против высказались 45.

Нетаньяху пообещал, что победит на вторых за год парламентских выборах.

"Мы проведем острую, ясную кампанию и победим", - сказал Нетаньяху журналистам по итогам голосования.

Виновником неудачи он назвал русскоязычного экс-министра обороны Авигдора Либермана, чья антиклерикальная партия "Наш дом Израиль" отказалась идти на уступки ультраортодоксам в вопросе о призыве в армию учащихся йешив - еврейских семинарий. Сам Либерман заявлял, что не видит иной кандидатуры на пост премьера, кроме Нетаньяху, но не готов идти на компромисс с религиозными партиями, без поддержки которых правительство также было не построить.

Неудача премьера

После победы "Ликуда" на апрельских выборах Нетаньяху получил от президента Реувена Ривлина мандат на формирование четвертого подряд и пятого в своей карьере правительства, после чего вступил в коалиционные переговоры с правыми и религиозными партиями, контролирующими 65 из 120 мест.

К исходу 42 дней, отведенных законом на выработку программы правительства и распределение министерских портфелей, Нетаньяху не удалось преодолеть разногласия между потенциальными союзниками - движениями религиозных еврейских общин и НДИ.