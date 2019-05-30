Кнессет Израиля проголосовал за самороспуск и назначил новые выборы

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мая - РИА Новости. Израильский парламент, проработавший менее двух месяцев, проголосовал за самороспуск и назначил новые выборы на 17 сентября после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию и кабинет, который бы на нее опирался.
В третьем, окончательном, чтении за самороспуск проголосовали 74 депутата из 120, против высказались 45.
Нетаньяху пообещал, что победит на вторых за год парламентских выборах.
"Мы проведем острую, ясную кампанию и победим", - сказал Нетаньяху журналистам по итогам голосования.
Виновником неудачи он назвал русскоязычного экс-министра обороны Авигдора Либермана, чья антиклерикальная партия "Наш дом Израиль" отказалась идти на уступки ультраортодоксам в вопросе о призыве в армию учащихся йешив - еврейских семинарий. Сам Либерман заявлял, что не видит иной кандидатуры на пост премьера, кроме Нетаньяху, но не готов идти на компромисс с религиозными партиями, без поддержки которых правительство также было не построить.
Неудача премьера
После победы "Ликуда" на апрельских выборах Нетаньяху получил от президента Реувена Ривлина мандат на формирование четвертого подряд и пятого в своей карьере правительства, после чего вступил в коалиционные переговоры с правыми и религиозными партиями, контролирующими 65 из 120 мест.
К исходу 42 дней, отведенных законом на выработку программы правительства и распределение министерских портфелей, Нетаньяху не удалось преодолеть разногласия между потенциальными союзниками - движениями религиозных еврейских общин и НДИ.
Поддержка как НДИ, так и ультраортодоксов была необходима ему для достижения требуемого законом парламентского большинства. Без НДИ в коалиции Нетаньяху было бы только 60 депутатов - на один меньше большинства. В окружении премьера рассчитывали на внекоалиционную поддержку соратников Либермана, но те дали понять, что не будут голосовать за правительство, не войдя в его состав.