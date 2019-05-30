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РИА Новости
ЯсноПонятно
Нужно ли становиться лучше каждый день, точно ли нужно создавать семью или так нормально, жить с родителями или снимать - находим ответы на сложные вопросы.

"Там лучше!!!" Как видеоигры тихой сапой меняют нашу жизнь?

14:00
47
ЯсноПонятно
"Там лучше!!!" Как видеоигры незаметно меняют нашу жизнь?
14:00
Игры – это будущее. Не верите? Да устройство, с которого вы слушаете этот подкаст, своей жизнью обязано играм! Именно ради игр изначально были созданы звуковые и графические карты, именно из-за них широко распространились CD и DVD, ради них сегодня покупают VR-шлемы. И это не говоря о том, как игры двигают кино, образование, спорт и даже медицину!
"Я геймер не потому, что у меня нет жизни – я предпочёл иметь много жизней". Уже в момент появления на аркадных автоматах игры произвели революцию в культуре. И эта революция не прекращается до сих пор. Сегодня видеоигры – это новая реальность, часть генетического кода. Потому что игры – это уже давно не "вечерок за компуктером". Это киберспорт, где призовые фонды на международных турнирах составляют миллионы долларов. Это десятки фильмов, которые собирают полные залы и срывают кассы в первый же уикенд. Это способ обучения чему угодно, от предметов школьной программы до управления самолётом. Это тренажёры для людей с протезами и заболеваниями мозга.
И несмотря на всё это, в любой компании всегда найдётся человек, который скажет: "Ой, да игры – это несерьёзно, в них играют только дети или недоросли, и вообще они развивают зависимость, сколиоз и агрессию!" В принципе, отчасти это правда: буквально на днях ВОЗ включила игровую зависимость в перечень психических расстройств. Да и злых школьников, которые орут друг на друга в играх, полный YouTube...
Что видеоигры представляют собой сегодня? В чём заключается их опасность, какую они несут пользу? Где грань между увлечением и игроманией? Как игры изменили и продолжают менять человечество? Разбирались Лина, Маша и Игорь в новом эпизоде подкаста "ЯсноПонятно". Консультировали психотерапевт и клинический психолог Дарья Бондаренко и президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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ЯсноПонятноКиберспортПодкасткомпьютерные технологииигрыОбщество
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