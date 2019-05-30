"Там лучше!!!" Как видеоигры тихой сапой меняют нашу жизнь?

"Я геймер не потому, что у меня нет жизни – я предпочёл иметь много жизней". Уже в момент появления на аркадных автоматах игры произвели революцию в культуре. И эта революция не прекращается до сих пор. Сегодня видеоигры – это новая реальность, часть генетического кода. Потому что игры – это уже давно не "вечерок за компуктером". Это киберспорт, где призовые фонды на международных турнирах составляют миллионы долларов. Это десятки фильмов, которые собирают полные залы и срывают кассы в первый же уикенд. Это способ обучения чему угодно, от предметов школьной программы до управления самолётом. Это тренажёры для людей с протезами и заболеваниями мозга.