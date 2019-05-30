В Чебоксарах школьница умерла на ЕГЭ по математике

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Ученица одиннадцатого класса школы №27 умерла во время сдачи ЕГЭ по математике, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

В ведомстве подчеркнули, что советовали девушке, которая имеет инвалидность с детских лет, перенести сдачу экзамена, так как заметили, что она плохо себя чувствует. Тем не менее она проявила настойчивость и решила сдавать экзамен.

Зайдя в аудиторию, одиннадцатиклассница писала работу около часа, а потом попросила разрешения выйти, в коридоре ей стало плохо. Дежурившие в школе врачи пытались помочь девушке, но им не удалось ее реанимировать.

Позднее выяснилось, что у девушки был врожденный порок сердца.

Трагедию прокомментировал депутат Госдумы Борис Чернышов. В беседе с телеканалом РЕН ТВ он отметил, что смерть девушки выявила неэффективность системы тестирования учащихся.

Так, парламентарий назвал ЕГЭ "форматом повышенного риска".

"Надо переходить <…> в сторону историй, связанных с ранним выявлением талантов. То есть с пятого класса надо проводить мониторинг успеваемости", - заявил он.