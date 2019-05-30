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РИА Новости

В Чебоксарах школьница умерла на ЕГЭ по математике

02:10
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Ученица одиннадцатого класса школы №27 умерла во время сдачи ЕГЭ по математике, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
В ведомстве подчеркнули, что советовали девушке, которая имеет инвалидность с детских лет, перенести сдачу экзамена, так как заметили, что она плохо себя чувствует. Тем не менее она проявила настойчивость и решила сдавать экзамен.
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Зайдя в аудиторию, одиннадцатиклассница писала работу около часа, а потом попросила разрешения выйти, в коридоре ей стало плохо. Дежурившие в школе врачи пытались помочь девушке, но им не удалось ее реанимировать.
Позднее выяснилось, что у девушки был врожденный порок сердца.
Трагедию прокомментировал депутат Госдумы Борис Чернышов. В беседе с телеканалом РЕН ТВ он отметил, что смерть девушки выявила неэффективность системы тестирования учащихся.
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Так, парламентарий назвал ЕГЭ "форматом повышенного риска".
"Надо переходить <…> в сторону историй, связанных с ранним выявлением талантов. То есть с пятого класса надо проводить мониторинг успеваемости", - заявил он.
По словам депутата, такая практика позволит ученикам постепенно накапливать баллы за освоение программы, "не переживая за свое будущее".
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