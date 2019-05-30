Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T10:37Z
https://ria.ru/20190530/1555082654.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155509/35/1555093574_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_dc21b6f9eb2665de4098a9c3f723d9ea.jpg
РИА Новости
Бей. Беги!
Большой спорт – это не только борьба за очки, голы, секунды. Это бизнес, интриги, а местами даже политика. В подкасте "Бей. Беги!" разбираем новости, обсуждаем спорные решения, анализируем мотивы и радуемся победам вместе с экспертами Александром Калмыковым, Денисом Косиновым и Василием Коновым.

Итоги: российская премьер-лига и чемпионат мира по хоккею

11:00
13
Бей. Беги!
Итоги: российская премьер-лига и чемпионат мира по хоккею
11:00
Почему футбол в РПЛ все так же малоинтересен с точки зрения качества игры? Зачем расширять лигу, если и в нынешнем формате классных игроков и толковых тренеров очевидно не хватает? Почему суперзвезды, приехавшие играть за Россию на ЧМ по хоккею, не победили? И зачем нужен такой состав, если количество звезд не переходит в качество результата?
02:00 Итоги ЧМ по хоккею
16:30 Итоги РПЛ
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Андрея Темнова
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте и подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме
100000
Обсудить 0
Бей. Беги!Подкаст
Рекомендуем
Агент Мельников и сурмамы: как устроен рынок суррогатных матерей в России
Агент Мельников и сурмамы: как устроен рынок суррогатных матерей в России
РИА
Новости
Там лучше!!! Как видеоигры незаметно меняют нашу жизнь?
"Там лучше!!!" Как видеоигры тихой сапой меняют нашу жизнь?
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Борис Титов: нетрадиционные проверки становятся бременем для бизнеса
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
В Кабуле прогремел взрыв рядом с университетом национальной обороны
Экс-депутат красноярского горсовета получил семь лет колонии за взятки
Космонавт Алексей Леонов
Путин отметил профессионализм и преданность делу космонавта Леонова
Украинские разведчики провели учения на Тендровской косе рядом с Крымом
Далай-лама
Далай-лама считает, что России надо присоединиться к Евросоюзу
Психологи помогут сдававшим ЕГЭ в Чебоксарах вместе с умершей девочкой
Нефть в истории: как развивалась нефтепереработка в России
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ Патриот
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
15:35Руководителей московского управления на транспорте СК задержали за взятку
15:35Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
15:35Греф призвал устранить дефицит специалистов по искусственному интеллекту
15:33Греф попросил Путина о спецстатусе для Москвы для обкатки технологий ИИ
15:33Набиуллина заявила, что говорить о действиях по ключевой ставке рано
15:25Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму
15:22Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново
15:22В Сальвадоре не зафиксировали признаков цунами после сильного землетрясения
15:19Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
15:19Подросток, напавший на саратовскую школу, не имел психиатрических диагнозов
15:19Подросток, совершивший нападение в саратовской школе, был недоволен классом
15:15Учитель саратовской школы рассказала о нападении подростка на класс
15:13Вдова Доренко рассказала о склонности мужа к самолечению
15:10Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады
15:09В ЛНР обвинили ВСУ в нарушении приказа Зеленского о прекращении огня
15:09В Киеве закрыли на проверку стеклянный участок пешеходного моста
15:08Путина пригласили в Тулу в июле опробовать беспилотные локомотивы
15:08Турция продолжит курс на вступление в ЕС, заявил Эрдоган
Лента новостейМолния