"Будет висеть на дереве". Стоит ли Зеленскому бояться украинских радикалов

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Антон Лисицын. Президента Украины Владимира Зеленского пообещали повесить и расстрелять из пулемета. Бывший лидер "Правого сектора"* Дмитрий Ярош пригрозил вздернуть на Крещатике главу государства, если тот "предаст Украину". То есть откажется считаться с националистами. Есть и те, кто не угрожает новому президенту, но реально готов повернуть против него оружие.

Плохой президент для националистов

Советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) и депутат Дмитрий Ярош известен не этими солидными должностями, а как штатный экстремист — руководитель "Правого сектора"*, командир Добровольческого корпуса. И в этот раз он обратился к Зеленскому именно от радикальных сил. "Восстание делать мы научились очень хорошо и снимать всех тех "орлов", которые пытаются паразитировать на поте и крови украинцев. Зеленский в своей инаугурационной речи говорил, что готов потерять рейтинги, популярность, должность. Нет, он потеряет жизнь. Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике, если предаст Украину", — откровенно пригрозил Ярош.

Бывший лидер "Правого сектора"* недвусмысленно дал понять, что Зеленскому стоит отказаться от своих избирателей, которые голосовали во многом за "президента мира". "Мнение ваты и охлоса меня совершенно не интересует. Потому что это государство не принадлежит быдломассе. Оно принадлежит воинам, которые за это государство погибают каждый день уже более пяти лет. Это наше государство! И мы его никаким захожим не отдадим", — объяснил Ярош свою позицию.

Ранее другой "голос" украинского национализма — основатель "Братства"* Дмитрий Корчинский прокомментировал инициативы нового президента о роспуске Рады: "Це добре". "Но больше всего избиратели ожидали, что он сразу распустит армию. Одни этого хотели, другие этого боялись. Возможно, армию распустят после выборов (в июле 2019-го. — Прим. ред.)", — провоцировал возмущение патриотической общественности Корчинский.

Раскол страны он описал как проблему, которую предстоит решать Зеленскому: "Часть его избирателей не согласна с самим существованием государства Украины, а другая не согласна с существованием Московии". Корчинский также не без сарказма посоветовал провести референдум по вопросу отмены правил дорожного движения, они же "раздражают всех".

Хоть и в гротескной форме, но Корчинский очень точно описал ситуацию, в которой оказался Зеленский. Официальная государственная идеология Украины — национализм, составная часть которого — миф о вечном противостоянии с Россией. И практически никто из государственных чиновников или депутатов не может перечить "генеральному курсу". Но у многих жителей по поводу официальной идеологии есть, мягко говоря, альтернативное мнение. Обидный для националистов факт: часть населения страны раз за разом голосует за нормальные отношения с Россией.

Электорат Зеленского — враги для украинских националистов. Поэтому лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий говорил прямо: "Это не наш кандидат. Обсуждать плюсы и минусы нет смысла. Зеленский априори ментально не может быть выразителем национальных интересов украинского народа".

Осмотрел бытовые условия бойцов

Самому Зеленскому уже сейчас приходится выполнять то, чего от него ждут чиновники и парламентарии. В качестве Верховного главнокомандующего ВСУ он посетил позиции украинской армии в Донбассе.

Событие было из разряда обязательных, и даже президентские пиарщики осветили его без особого креатива. "Президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку на Луганщину, где осмотрел позиции военных в станице Луганской и (городе. — Прим. ред.) Счастье. Глава государства пообщался с бойцами относительно бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектования подразделений", — сухо описала событие пресс-служба.

И дальше в том же духе — в лучших традициях советской прессы. "Осмотрев бытовые условия, в которых находятся защитники, Владимир Зеленский отметил необходимость улучшения обеспечения. "Условия для военных, которые защищают Украину, должны быть нормальными", — сказал глава государства".

Но протокольное по духу мероприятие вызвало оживление как в среде "патриотов", так и скептиков. Волонтер и блогер Роман Доник так подписал фотографию с Зеленским, которого сопровождают военные: "Мы бы эту группу товарищей лупанули бы с 1200-1300 (метров. — Прим. ред.) из (пулемета. — Прим. ред.) ДШКМ-ТК так, что <....> (вряд ли. — Прим. ред.) бы кто ушел". Сторонники президента потребовали возбуждения уголовного дела против блогера.

Тот в ответ заявил, что он просто говорил о плохой маскировке президента: дескать, последний легкомысленно носил на передовой голубую рубашку. Да и вообще блогер пошутил. "Почему "Кварталу 95" можно использовать политическую сатиру, а нам нельзя?" — осведомился у оппонентов Доник. Он отметил, что новый президент будет вынужден следовать по пятам предшественника: "Нравится или не нравится, Зеленский будет делать многие вещи, которые начал делать Петр Порошенко".

Другой "патриот", Сергей Мисюра, возмутился, что пресс-служба президента сообщила о некоем безликом противнике. "Противник — это как? Это шахматы? Игра в "дурака"? Может быть, враг? Агрессор? ЗЕпаратисты?" — намекал он на то, что новый глава государства потакает ополченцам Донбасса.

Настоящая опасность для Зеленского

Член националистической группировки "Схидный корпус" рассказал РИА Новости о настроениях в среде "патриотов" по отношению к новому президенту. "Все эти громкие и страшные националисты типа Яроша выходят в тираж. Вспомните, что такое был "Правый сектор"* раньше? Они везде звучали, а сейчас сдулись. Так что могут угрожать Зеленскому сколько угодно. Сейчас будут новые выборы — дележ денег и голосов. Будут иметь значение те, у кого финансовые и организационные ресурсы. Это не касается Билецкого — он пользуется поддержкой министра внутренних дел Арсена Авакова, у него все будет хорошо. А остальные были нужны при Порошенко. Коломойский, который стоит за Зеленским, финансировал своих националистов из "Укропа". Но "тему" прикрыл Порошенко еще в 2016-м, и сейчас они влачат жалкое существование. Так что в этом сезоне с националистами можно не считаться", — говорит собеседник агентства.

Военнослужащий ВСУ Андрей К. (имя изменено по его просьбе) говорит, что в армии неоднозначное отношение к Зеленскому. "В передовых частях служат добровольно. Они голосовали скорее за Порошенко. Да, "команда ЗЕ" показывала в опросах, что воинские части за них, но это общие числа по участкам — и по тыловикам, и по Национальной гвардии, и по прочим. На "передке" ожидают, что он реально выполнит Минские соглашения — и война с "сепарами" прекратится", — утверждает собеседник РИА Новости.

Предыдущий президент Петр Порошенко подчеркивал свои милитаристские взгляды: посещал военные части в Донбассе и любил красоваться в форме. "С одной стороны, над ним смеялись, когда он даже в аэропорту встречался с американцами в камуфляже и с пистолетом. С другой — он выезжал на реально боевые участки, даже на "промку" (промышленную зону, где шли ожесточенные бои. — Прим. ред.) под Авдеевкой. Другое дело, что каждый выезд Порошенко был обставлен как боевая операция — висели вертолеты, служба охраны работала очень жестко. Я сам тогда сопровождал президента, мне офицеры охраны сказали без обиняков: "Ты с оружием — значит, стоишь к нему (Порошенко. — Прим. ред.) только спиной, повернешься — снайпер предупреждать не будет". Охрана реально боялась больше покушения на президента со стороны военных, чем со стороны "сепаров". Зеленского я не сопровождал, но, судя по фото, он военных не боится", — делает вывод военнослужащий ВСУ.

Но Андрей все же подчеркивает, что высшие офицеры армии и спецслужб крайне негативно настроены по отношению к новому президенту. "На инаугурации Игорь Лунев, командующий силами специальных операций, и Василий Грицак, глава Службы безопасности Украины, отказались отдавать честь Зеленскому. Демонстративно. Я бы на месте президента больше опасался саботажа военных, а не криков националистов. Они умеют только ходить на свои факельные марши, да школьников кошмарить. При столкновениях с "сепарами", когда начинался реальный огонь и появлялись тяжелые раненые, националисты показывали себя неважно и быстро ушли в тыл. Это такие "комнатные" бойцы — митинговать перед Радой, сниматься в балаклавах для каналов. Массовка", — говорит военнослужащий.