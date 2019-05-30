Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T08:00Z
https://ria.ru/20190530/1555079113.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155507/90/1555079042_0:131:3239:1953_1036x0_80_0_0_d3cf22372719e2fdd7d93bd3bb189784.jpg
РИА Новости

Большинство украинцев признаны негодными

08:00
32779
© AFP 2019 / Yuri DyachyshynПразднование Дня Вышиванки во Львове, Украина
Празднование Дня Вышиванки во Львове, Украина
© AFP 2019 / Yuri Dyachyshyn
Нюра Берг
Нюра Н. Берг
Все материалы
Избрание президентом Украины Владимира Александровича Зеленского, фронтмена русскоязычного театра миниатюр "95-й квартал", вызвало тяжелый шок у украинского панства, оформившегося при предыдущем лидере. Стенания в формате "все пропало", кликушеские рыдания, предсказание неслыханных бед, которые вот-вот навалятся на Украину — в первые дни после выборов от этого было не продохнуть, прежде всего — на просторах социальных сетей, где, как известно, обретаются лучшие интеллектуальные силы планеты. Все это никуда не делось и сегодня, но в умонастроениях патриотических активистов произошли довольно значительные изменения, к которым любопытно присмотреться внимательнее.
Обычно тяжелая психотравмирующая ситуация переживается человеком в соответствии с классическим сценарием — отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Украинские активисты всегда ограничиваются первыми тремя позициями, и после торга у них снова следует отрицание.
Так вот. Уже после первого тура, едва только пришло осознание грядущей электоральной катастрофы, в которую до последнего гневно отказывались верить активисты-"порохоботы", в их среде стали включаться механизмы психологической защиты. В первичном бульоне поствыборных общественных бурлений зародилось, а потом и окончательно оформилось так называемое движение 25%. Все как положено — аватары, украшенные соответствующим логотипом, мобилизующие клятвы и пространные рассуждения о том, что поражение Порошенко при ближайшем рассмотрении оказывается победой самых продвинутых интеллектуально-патриотических сил страны. И что лучшие люди естественным образом отсепарировались от того шлака и мусора, который прикидывался носителем евроатлантических идей, а на самом деле был глубоко законспирированной "ватой". И что, пользуясь великолепной формулой мэра Кличко, не только лишь все могут идти в завтрашний день, мало кто может это сделать.
"Двадцатипятипроцентники" объявили себя единственной сертифицированной элитой, чье очевидное интеллектуальное превосходство позволяет ей взыскивать у никчемного, неблагодарного народа ответ на простой вопрос — каких реформ в исполнении Порошенко вам не хватало, предатели? Забавно наблюдать, как аристократы в первом поколении, наряженные в вышиванки под партикулярные пиджаки, покрикивают на плебс.
Президент Украины Владимир Зеленский после церемонии инаугурации в Верховной раде в Киеве
Вчера, 08:00
Не нужно просить "дать Зеленскому время". Времени для Украины больше нет
Часть "порохоботов", конечно, ловко и крайне стремительно переобулись, без малейшей паузы принявшись воспевать Зеленского с тем же энтузиазмом, с каким еще вчера славили Порошенко.
Этих тут же из элиты исключали.
В своем инерционном раже элитарии, однако, как-то пропустили тот очевидный момент, что Владимир Александрович буквально с первых дней своего президентства стал озвучивать ровно те же тезисы, что и его предшественник. Если не видеть автора любой цитаты из выступлений Зеленского, то и не вдруг поймешь, кто из ораторов говорит. "Крым наш, Донбасс вернем, войну закончу, обстрелы запрещу, Путин враг, санкции усилить, русскоязычных обогреть" — все это из наследия раннего Порошенко едва ли не добуквенно повторяет Зеленский. Его советники, не осекаемые патроном, идут значительно дальше и рассуждают в формате уже "продвинутого Порошенко".
Услышав привычные уху арии, активисты слегка сбавили обороты, готовые даже признать в Зеленском своего. Все оказалось не так страшно. Самопровозглашенная элита перевела было дух.
Но именно в этот момент произошло страшное: свеженазначенный глава администрации президента заявил, что, мол, по поводу переговоров с Россией надо бы провести референдум, спросив мнение народа. Эти провокационные слова он, разумеется, снабдил виртуальными инъекциями транквилизаторов, пообещав, что Украина в переговорах, если народ таки их пожелает, действовать будет методом кнута и пряника, ни на йоту не уступив наших украинских позиций. Но кого он хотел обмануть?
Ему таки не удалось обмануть ни раздраженный народ, который во всех опросах ясно выражает желание прекратить войну, в том числе и путем прямых переговоров с руководством республик Донбасса, ни агрессивную радикальную старшину. Идеологические витии снова вменяют Зеленскому готовность сдать все интересы Украины. Ни один из украинских политологов и нацистствующих журналистов ни на секунду не допускает даже мысли о прекращении войны в Донбассе на взаимоприемлемых для Украины и ЛДНР условиях. Любой риторический шаг в этом направлении рассматривается как побег, прыжок на месте — провокация. Возможные переговоры с лидерами ЛДНР именуются эвтаназией Украины, вживлением в ее тело раковой опухоли, накидыванием на шею Неньки петли и прочим апокалипсисом.
Женщина с паспортом гражданина ДНР
26 апреля, 08:00
Украина помогает жителям Донбасса получить гражданство России
Профессиональные патриоты желают крови, массовых казней и посадок. Население неподконтрольных территорий по-прежнему маркируется самыми вульгарными эпитетами, среди которых "мразь" и "подонки" — далеко не самые энергичные.
Однако теперь круг обвиняемых сильно расширился. Не только жители Донбасса, но и проявляющие миролюбие украинцы называются быдлом и ватой, неспособной оценить всемирно-историческое величие украинских идей. С ними предлагается не церемониться, потому что не их ума дело определять вектор, приоритеты, союзников. Элите снова достался не тот народ — глупый и склонный к дурному. Желающий зачем-то тихого мещанского счастья и мира, более или менее обеспеченной безопасной жизни, а не постоянной судорожной склоки с инфантильными мечтаниями о завоевании мира.
Что будет делать с таким народом пан Зеленский — непонятно. Его возбужденные театрализованные выступления в содержательном плане темны. Дважды в один и тот же день он заявляет о готовности говорить с Москвой и о том, что не собирается этого делать. Дает авансы галичанам. Хвалит Бандеру. Рассуждает о дигитализации в стране, где ремонтом вокзального сортира занимается лично премьер-министр. Предлагает высокие должности персонажам порошенковского бестиария. Снисходительно позволяет советникам импровизировать на тему войны с Россией и покарания Донбасса. А на днях мы узнали о богатой идее замглавы президентской администрации направить на идеологическое окормление жителей ЛДНР крайне одиозных журналистов и блогеров — бывших луганчан и дончан. Как любые неофиты украинской политической идеи, эти люди стократно превосходят любого галичанина в своей ненависти и презрении к Донбассу. И вот именно им поручено пробуждать в населении мятежного региона забытую любовь к Украине.
Дети во время воздушной части парада на праздновании Дня Независимости в Киеве, Украина
23 мая, 08:00
На Украине проведены репрессии за идею о мире
Именно с этой публикой заигрывает сегодня президент Зеленский, мгновенно отказываясь от любого собственного миротворческого побуждения по первому же их окрику. Возможно, боится — бывший лидер "Правого сектора"* Ярош пообещал в случае президентского предательства повесить главу государства прямо на Крещатике.
…Обстрелы Донбасса между тем не просто не прекратились, но резко интенсифицировались после инаугурации. Владимир Александрович, обещавший немедленный мир, наконец-то съездил на линию соприкосновения. Те, кто наивно ожидал услышать от него приказ прекратить огонь, посрамлены.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
21428536721
Обсудить 20
УкраинаАвторы
Популярные комментарии
Уже писал,что довольно жевать тему нэньки-Незалэжной! Это -другая страна, враждебная России. Отгородиться надёжной границей, всех заробитчан выпроводить, максимально усилить Южный военный округ. И пусть свидомые скачут со своим новым паном президентом ! Только Москве до Киева должно быть,пардон, "до лампочки"
30 мая, 08:18
ddmishor2666
29110010
Рождённый ползать - летать не может. Рождённый для смеха - быть серьёзным не может. Трудно представить Зеленского в тиши президентского кабинета, серьёзно работающего с документами и людьми. Зато легко увидеть его на публике, с шуточками на устах.
30 мая, 08:21
mm3minaeva
1800006
Рекомендуем
На Петербургском международном экономическом форуме 2018
Россия исправляет ошибку СССР
РИА
Новости
Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ Патриот
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
Петр Порошенко
Порошенко просил США о помощи на президентских выборах
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Монумент Независимости Украины в Киеве
Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе
Пенсионное удостоверение
В Госдуме выступили за выплату пенсий НПФ по старому пенсионному возрасту
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Задержанные в Закарпатье граждане Бангладеш
Рассчитывавшие попасть во Францию мигранты оказались на Украине
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
Заправочная станция компании Укрнафта
Украинцев предупредили о росте цен на бензин из-за России
Задержанные по подозрению во взяточничестве сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров МВД
Президент Украины Владимир Зеленский после церемонии инаугурации в Верховной раде в Киеве
Не нужно просить "дать Зеленскому время". Времени для Украины больше нет
Акция в Киеве против коррупции в оборонной промышленности
"Будет висеть на дереве". Стоит ли Зеленскому бояться украинских радикалов
Медсестра с мобильным телефоном
Студентка медицинского вуза годами публично глумилась над пациентами отца
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Компаниям надо обеспечить захват рынка с учетом ИИ, заявил Путин
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
15:44России нужен пошаговый план реализации развития ИИ, считает Путин
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
15:35Сотрудников московского управления на транспорте СК задержали за взятку
15:35Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
15:35Греф призвал устранить дефицит специалистов по искусственному интеллекту
15:33Греф попросил Путина о спецстатусе для Москвы для обкатки технологий ИИ
15:33Набиуллина заявила, что говорить о действиях по ключевой ставке рано
15:25Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму
15:22Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново
15:22В Сальвадоре не зафиксировали признаков цунами после сильного землетрясения
15:19Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
15:19Подросток, напавший на саратовскую школу, не имел психиатрических диагнозов
15:19Подросток, совершивший нападение в саратовской школе, был недоволен классом
Лента новостейМолния