Большинство украинцев признаны негодными

Избрание президентом Украины Владимира Александровича Зеленского, фронтмена русскоязычного театра миниатюр "95-й квартал", вызвало тяжелый шок у украинского панства, оформившегося при предыдущем лидере. Стенания в формате "все пропало", кликушеские рыдания, предсказание неслыханных бед, которые вот-вот навалятся на Украину — в первые дни после выборов от этого было не продохнуть, прежде всего — на просторах социальных сетей, где, как известно, обретаются лучшие интеллектуальные силы планеты. Все это никуда не делось и сегодня, но в умонастроениях патриотических активистов произошли довольно значительные изменения, к которым любопытно присмотреться внимательнее.

Обычно тяжелая психотравмирующая ситуация переживается человеком в соответствии с классическим сценарием — отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Украинские активисты всегда ограничиваются первыми тремя позициями, и после торга у них снова следует отрицание.

Так вот. Уже после первого тура, едва только пришло осознание грядущей электоральной катастрофы, в которую до последнего гневно отказывались верить активисты-"порохоботы", в их среде стали включаться механизмы психологической защиты. В первичном бульоне поствыборных общественных бурлений зародилось, а потом и окончательно оформилось так называемое движение 25%. Все как положено — аватары, украшенные соответствующим логотипом, мобилизующие клятвы и пространные рассуждения о том, что поражение Порошенко при ближайшем рассмотрении оказывается победой самых продвинутых интеллектуально-патриотических сил страны. И что лучшие люди естественным образом отсепарировались от того шлака и мусора, который прикидывался носителем евроатлантических идей, а на самом деле был глубоко законспирированной "ватой". И что, пользуясь великолепной формулой мэра Кличко, не только лишь все могут идти в завтрашний день, мало кто может это сделать.

"Двадцатипятипроцентники" объявили себя единственной сертифицированной элитой, чье очевидное интеллектуальное превосходство позволяет ей взыскивать у никчемного, неблагодарного народа ответ на простой вопрос — каких реформ в исполнении Порошенко вам не хватало, предатели? Забавно наблюдать, как аристократы в первом поколении, наряженные в вышиванки под партикулярные пиджаки, покрикивают на плебс.

Часть "порохоботов", конечно, ловко и крайне стремительно переобулись, без малейшей паузы принявшись воспевать Зеленского с тем же энтузиазмом, с каким еще вчера славили Порошенко.

Этих тут же из элиты исключали.

В своем инерционном раже элитарии, однако, как-то пропустили тот очевидный момент, что Владимир Александрович буквально с первых дней своего президентства стал озвучивать ровно те же тезисы, что и его предшественник. Если не видеть автора любой цитаты из выступлений Зеленского, то и не вдруг поймешь, кто из ораторов говорит. "Крым наш, Донбасс вернем, войну закончу, обстрелы запрещу, Путин враг, санкции усилить, русскоязычных обогреть" — все это из наследия раннего Порошенко едва ли не добуквенно повторяет Зеленский. Его советники, не осекаемые патроном, идут значительно дальше и рассуждают в формате уже "продвинутого Порошенко".

Услышав привычные уху арии, активисты слегка сбавили обороты, готовые даже признать в Зеленском своего. Все оказалось не так страшно. Самопровозглашенная элита перевела было дух.

Но именно в этот момент произошло страшное: свеженазначенный глава администрации президента заявил, что, мол, по поводу переговоров с Россией надо бы провести референдум, спросив мнение народа. Эти провокационные слова он, разумеется, снабдил виртуальными инъекциями транквилизаторов, пообещав, что Украина в переговорах, если народ таки их пожелает, действовать будет методом кнута и пряника, ни на йоту не уступив наших украинских позиций. Но кого он хотел обмануть?

Ему таки не удалось обмануть ни раздраженный народ, который во всех опросах ясно выражает желание прекратить войну, в том числе и путем прямых переговоров с руководством республик Донбасса, ни агрессивную радикальную старшину. Идеологические витии снова вменяют Зеленскому готовность сдать все интересы Украины. Ни один из украинских политологов и нацистствующих журналистов ни на секунду не допускает даже мысли о прекращении войны в Донбассе на взаимоприемлемых для Украины и ЛДНР условиях. Любой риторический шаг в этом направлении рассматривается как побег, прыжок на месте — провокация. Возможные переговоры с лидерами ЛДНР именуются эвтаназией Украины, вживлением в ее тело раковой опухоли, накидыванием на шею Неньки петли и прочим апокалипсисом.

Профессиональные патриоты желают крови, массовых казней и посадок. Население неподконтрольных территорий по-прежнему маркируется самыми вульгарными эпитетами, среди которых "мразь" и "подонки" — далеко не самые энергичные.

Однако теперь круг обвиняемых сильно расширился. Не только жители Донбасса, но и проявляющие миролюбие украинцы называются быдлом и ватой, неспособной оценить всемирно-историческое величие украинских идей. С ними предлагается не церемониться, потому что не их ума дело определять вектор, приоритеты, союзников. Элите снова достался не тот народ — глупый и склонный к дурному. Желающий зачем-то тихого мещанского счастья и мира, более или менее обеспеченной безопасной жизни, а не постоянной судорожной склоки с инфантильными мечтаниями о завоевании мира.

Что будет делать с таким народом пан Зеленский — непонятно. Его возбужденные театрализованные выступления в содержательном плане темны. Дважды в один и тот же день он заявляет о готовности говорить с Москвой и о том, что не собирается этого делать. Дает авансы галичанам. Хвалит Бандеру. Рассуждает о дигитализации в стране, где ремонтом вокзального сортира занимается лично премьер-министр. Предлагает высокие должности персонажам порошенковского бестиария. Снисходительно позволяет советникам импровизировать на тему войны с Россией и покарания Донбасса. А на днях мы узнали о богатой идее замглавы президентской администрации направить на идеологическое окормление жителей ЛДНР крайне одиозных журналистов и блогеров — бывших луганчан и дончан. Как любые неофиты украинской политической идеи, эти люди стократно превосходят любого галичанина в своей ненависти и презрении к Донбассу. И вот именно им поручено пробуждать в населении мятежного региона забытую любовь к Украине.

Именно с этой публикой заигрывает сегодня президент Зеленский, мгновенно отказываясь от любого собственного миротворческого побуждения по первому же их окрику. Возможно, боится — бывший лидер "Правого сектора"* Ярош пообещал в случае президентского предательства повесить главу государства прямо на Крещатике.

…Обстрелы Донбасса между тем не просто не прекратились, но резко интенсифицировались после инаугурации. Владимир Александрович, обещавший немедленный мир, наконец-то съездил на линию соприкосновения. Те, кто наивно ожидал услышать от него приказ прекратить огонь, посрамлены.