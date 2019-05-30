Россия исправляет ошибку СССР

До открытия Петербургского международного экономического форума осталась ровно неделя, и связанные с этим новости занимают все больше места в информационной повестке — и в публикациях СМИ, и в комментариях экспертов. Хотя львиная доля сообщений касается внутрироссийских дел (презентаций инвестпроектов российских регионов, планов и перспектив по контрактам и так далее), — громче всего звучат новости международные. Особенно об участии в грядущем мероприятии высоких иностранных гостей.

Уже известно, что в ПМЭФ примет участие председатель КНР Си Цзиньпин в рамках визита в Россию с 5 по 7 июня. Анонсирован визит в Петербург также и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

По дорогам Европы проходит ставший традиционным автопробег "Ралли Мира — 2019": Electric Marathon на Кубок имени А. П. Нагеля — он уже третий год открывает ПМЭФ. Официальный старт гонке под девизом "Европа любит Россию. Евразия — наш общий дом" дал князь Монако Альбер II на площади Chapiteau de Fontewille Monaco 27 мая. А финишируют участники 6 июня в петербургском "Экспофоруме". Фонд князя Альбера — партнер "Ралли Мира" с момента его основания.

Зато представитель Госдепартамента сообщил, что США не отправят в Петербург — уже в который раз — официальную делегацию. Форум проигнорирует и американский посол в России Джон Хантсман. Ранее представитель дипмиссии пояснил, что решение господина Хантсмана связано (на сей раз) с уголовным делом в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, подозреваемого российскими правоохранительными органами в многомиллиардном мошенничестве.

Кстати, сам Калви, которому в апреле изменили меру пресечения на домашний арест, обратился к следствию с просьбой отпустить его в Северную столицу (внимание!) для участия в ПМЭФ.

...Среди странностей мировой политической системы стоит выделить то обстоятельство, что Запад является "хозяином" — в географическом смысле — практически всех ключевых международных институтов и значимых дискуссионных площадок. Причем это касается не только тех или иных западных инициатив (типа Всемирного экономического форума в Давосе), но и организаций, создававшихся на основе широкого международного консенсуса.

Даже ООН и важнейшие ассоциированные с ней структуры оказались сосредоточены почти исключительно в западном мире. Штаб-квартиры ООН и ЮНИСЕФ расположены в Нью-Йорке, МВФ — в Вашингтоне, ЮНЕСКО — в Париже, МАГАТЭ — в Вене, ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), МОТ (Международная организация труда) и ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию) — в Женеве, ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) — в Риме, Международный уголовный суд ООН — в Гааге.

Остается только гадать, почему СССР, находясь на пике сверхдержавного могущества, допустил подобный перекос, — ведь географическое расположение неизбежно влечет за собой преимущества для страны, на территории которой базируется структура или проводится мероприятие. Причем речь не только о каких-то политических выгодах из серии "дома и стены помогают", но и о банальных технических вопросах. Достаточно вспомнить, что пару недель назад Соединенные Штаты отказали в визах нескольким российским дипломатам, которые должны были участвовать в работе комитета ООН, готовящего конференцию по Договору о нераспространении ядерного оружия в 2020 году.

В холодной войне Запад среди прочего обладал дополнительными козырями просто за счет расположения и работы на его территории главных мировых "центров обсуждения". А в последние три десятилетия возможности тут для него увеличились многократно.

Попросту говоря, Соединенные Штаты и Западная Европа обладают "контрольным пакетом акций" в существующей системе международных организаций. И никаких возможностей переиграть явно несправедливое положение вещей, разумеется, нет, поскольку этому статус-кво уже много десятилетий.

Единственный способ размыть эту гегемонию — в создании новых альтернативных организационных и дискуссионных площадок. Собственно, этим и объясняется чрезвычайно активная деятельность в сфере строительства международных организаций практически во всех регионах мира — от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии.

Россия же тут не просто находится в общемировом тренде, но и является одним из главных мировых драйверов процесса. И неважно, идет ли речь о работе в рамках ШОС, ЕАЭС и так далее или же об экономических форумах, на которые Москва сделала ставку как на значимый инструмент своей "мягкой силы" в восстановленном статусе великой державы.