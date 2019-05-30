Ада Маршания: Грузия не сможет вступить в НАТО, пока Россия не пожелает

Ада Маршания – единственная абхазка в парламенте Грузии. В 2017 году она стала одним из первых грузинских парламентариев, посетивших Москву со времени конфликта 2008 года в Южной Осетии. В интервью РИА Новости Маршания рассказала о том, кто виноват в кризисе грузино-российских отношений и кто должен понести ответственность за развязывание войны, как можно улучшить ситуацию и о том, надо ли Грузии стремиться в НАТО.

— Ваша партия "Альянс патриотов Грузии" выступает за начало прямого диалога с Россией с целью возвращения территорий Абхазии и Южной Осетии. Представляете ли вы себе, что Россия вдруг откажется от признания независимости этих территорий?

— Вдруг не откажется. Мы это так себе не представляем. Мы представляем, что нам предстоит очень долгий и очень сложный разговор. Наши визиты в Москву говорят о желании определенных кругов с нами общаться и наладить диалог. Позицию России мы не сможем пока изменить, но мы должны пытаться это делать, и самое главное, наладить диалог.

— Расскажите подробнее про ваши визиты в Москву. Знали ли представители грузинских властей о вашем запланированном визите, с какими результатами вы вернулись и о чем говорили?

— Очень подробно о переговорах я, конечно, не могу говорить. Безусловно, власти знали, так как мы считаем, что заниматься настолько сложным вопросом надо максимально публично. Не потому что на нас могут повесить ярлыки, а потому что сам вопрос тяжелый, но в то же время актуальный для нашей страны, исходя из существующего положения в регионе. Максимальная публичность будет только на пользу. Правящие власти считают, что эти визиты были партийными. Да, действительно, это была активность конкретной политической партии, но одновременно с этим мы являемся членами парламента. Мы победили на выборах, мы имеем фракцию, у нас есть статус, и пока мы этот статус не приобрели, мы и думать не думали о визите в Москву.

Мы же представительский орган, мы избраны народом, никто нас не назначал. Мы — депутаты Грузии и тесно общаемся с нашим населением, всем известны наши многочисленные митинги с огромным количеством людей. Люди нам говорят, что, несмотря на то, что произошло, а произошло между нами много плохого, мы должны налаживать диалог с Россией. Наши страны не могут существовать друг без друга. Мы соседи, это наша судьба, это — неизбежность. Это настолько фундаментально, адекватно, жизненно необходимо… Поэтому Грузия должна сделать первый шаг, так как именно мы потеряли свои территории.

— Вы раскритиковали заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая сообщила, что не намерена первой делать шаг для начала диалога с российской стороной.

— Я поддерживаю нашего замечательного президента во многом, но не в этом вопросе. Для меня непонятна такая позиция. Ведь мы много потеряли и являемся потерпевшей, проигравшей стороной в этом конфликте, хотя виновата в конфликте не только одна сторона. Следовательно, нам необходимо сделать первый шаг.

— Согласитесь, перед тем, как говорить о конфликте с Россией, надо вспомнить, что у Грузии есть конфликты с самими абхазами и осетинами. Почему грузинские власти не стремятся начать прямой диалог с этими народами, ведь в Москве неоднократно заявляли, что не только не будут мешать, но и будут содействовать налаживанию отношений?

— Во время первого же нашего визита в Москву мы обратились к нашим коллегам-депутатам именно с этой просьбой. С нашей стороны было сказано, что в Москве мы всегда будем говорить на тему Сухума и Цхинвала и эти темы всегда будут для нас самыми приоритетными и актуальными до их разрешения. Они ничего плохого не ответили, выслушали внимательно и сказали, что все это требует систематических встреч, правильного разговора, совпадения общих государственных политических интересов. Лично я попросила, исходя из того, что у России большой авторитет в этих регионах, помочь нам в содействии налаживания контактов, что нам и было обещано.

— Когда состоится следующая поездка в Москву?

— Мы ждем импульсов, информации. Каждый визит готовится, обговаривается приблизительный перечень вопросов. Ранее наша фракция предложила законодательному органу предоставить нам официальный статус, чтобы мы вели переговоры не от имени фракции, а от имени парламента, в чем нам, конечно же, отказали. Нас даже не стали слушать и выключили эфир.

Мы посещаем Москву, таких визитов должно быть много, чтобы что-то сдвинулось с места. Вместе с этим мы осознаем, что являемся оппозицией. Мы не имеем полномочий что-либо решить в Москве от имени Грузии, однако мы убеждены, что должны максимально способствовать началу систематического диалога. Между прочим, в Москве не все обрадовались нашему визиту: определенные круги считают, что Грузия заслужила свое нынешнее положение. Но есть здравомыслящие люди, считающие, что существующие между нами отношения ненормальны и, несмотря на все произошедшее, важно пытаться налаживать диалог.

— Насколько, по вашему мнению, результативны существующие между странами форматы переговоров, в частности, пражские встречи замглавы МИД РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии Зураба Абашидзе и женевские дискуссии?

— Мы приветствуем все форматы, несмотря на то, что особых результатов от них нет. Что касается женевских дискуссий, то нужна встреча первых лиц, иначе не произойдет глобального, серьезного стратегического прорыва. Наши оппоненты утверждают, что вот есть же женевский формат, на котором представлены все стороны, и если Россия хочет что-то сказать, то сделает это там. Но это далеко не так.

— Рассмотрение каких вопросов подразумевает предложенный вами формат Грузия-НАТО-Россия?

— Грузия, как независимое государство, имеет право стремиться в НАТО, но мы должны также хорошо понимать наше геополитическое положение, то, что Россию раздражает наше североатлантическое стремление и размещение любых иностранных баз на территории соседней страны. И ее можно понять. В Москве выразили интерес к предложенному формату, который предполагает рассмотрение абсолютно всех вопросов. Три стороны должны решить, как выбраться из заколдованного круга.

— Вы верите, что Грузия вскоре станет членом НАТО?

— Нет, конечно. Грузия не сможет стать членом НАТО, пока Россия этого не пожелает, зачем же себя обманывать. НАТО, в свою очередь, не отталкивает Грузию, но, с другой стороны, он также учитывает жесткую позицию России, и это тоже должно быть понятно.

— Означает ли ваше желание наладить отношения с Россией, что вы не хотите видеть Грузию в НАТО?

— Если НАТО не будет способствовать объединению нашей страны, то зачем он нужен? Для нашей партии главной задачей является объединение страны. И в связи с этим в Грузии назрела ситуация, когда мы уже должны провозгласить политику военного нейтралитета. Такое решение успокоит не только грузино-российские отношения, но и пойдет на пользу всему региону, всему Кавказу. Может быть, к осени наша партия вынесет этот вопрос на рассмотрение в парламент.

— Считаете ли вы, что августовской войны 2008 года можно было избежать? Кто в ней виноват и кто должен понести ответственность?

— Сложный вопрос. Тогда, к сожалению, страной правил президент (Михаил) Саакашвили, которого смело можно назвать политическим авантюристом. Он обязательно должен понести ответственность за свои действия. Это должно произойти обязательно. Я не понимаю выражения "Грузия начала военные действия". Как Грузия могла начать войну против собственной страны? Имели место совместные провокации. Ничего хорошего из этого не получилось ни для Грузии, ни для России. В период Саакашвили была создана парламентская комиссия по расследованию военного конфликта, но результатов ее работы до сих пор нет. Было бы полезно вновь создать парламентскую комиссию по расследованию августовской войны, но в условиях этой власти вряд ли будет результат.

— Как вы оцениваете ситуацию с предоставлением новой украинской церкви автокефалии?

— Партия "Альянс патриотов" всегда подробно фиксировала свою позицию о том, что нарушены все церковные законы и что в действительности никакой автокефалии Украина не получила. Вопрос слишком политизирован, и мы не поздравляем Украину, так как считаем, что там ничего хорошо не произошло.

— Какой вы видите Грузию через 20 лет?