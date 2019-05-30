Какими разработками усилят ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор"

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Николай Протопопов. Высокая маневренность, бронированная кабина, мощное вооружение и уникальная система катапультирования — разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" и его морской собрат Ка-52К "Катран" успешно применялись российскими ВКС в Сирии. После тестирования в боевых условиях принято решение модернизировать машину. О том, как будут улучшать "Аллигаторы”, — в материале РИА Новости.

Сирийский опыт

Замминистра обороны России Алексей Криворучко на днях заявил, что в 2020-м планируется заключить контракт на закупку 114 модернизированных вертолетов Ка-52М, а первый серийный образец будет создан к 2022-му.

ВКС России активно применяли Ка-52 в Сирии с апреля 2016-го. Как известно, в условиях военных действий из техники выжимают максимум, нередко эксплуатируя боевые машины на пределе возможностей. По заверениям разработчиков, все выявленные в таком режиме использования вертолета недостатки будут учтены и устранены при модернизации.

В частности, "Аллигатор" получит новые системы энергоснабжения и обнаружения целей. По требованию военных повысят защищенность машины, увеличат дальность авиационных средств поражения, а ряд образцов вооружения унифицируют с вертолетами семейства Ми.

"Аллигаторы" хорошо поработали в Сирии: уничтожали танки, бронированную технику и живую силу противника, вели воздушную разведку, а также обеспечивали безопасность аэродрома Хмеймим. По отзывам военных, вертолет отлично зарекомендовал себя и при поддержке тактического десанта сирийской армии в тылах боевиков.

Высокая огневая эффективность Ка-52 позволяла правительственным силам Сирии действовать внезапно и стремительно, практически без потерь захватывать позиции террористов. Ка-52 активно применялись против боевиков при освобождении Пальмиры и достойно показали себя в непростых условиях горно-пустынной местности.

Корабельную версию Ка-52К "Катран" тоже успели обкатать в арабской республике. В ноябре 2017-го “Катраны” вылетали на боевые задания с борта авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Вообще-то, их разрабатывали под "Мистрали", но в связи с расторжением контракта на поставку французских вертолетоносцев, Ка-52К испытывают на других типах кораблей российского флота. От стандартного "Аллигатора" "Катран" отличается механизмом складывания лопастей и несущих консолей, что обеспечивает компактность, упрощая базирование на корабельной палубе или в трюме. Кроме того, машина оборудована усиленными стойками шасси, повышающими выживаемость экипажа при аварийной посадке или в шторм.

Живучий и маневренный

"Аллигаторы" серийно производят на авиационном заводе "Прогресс" в Арсеньеве (Приморский край). Конструкторы занялись этим проектом в 1990-е. За основу взяли ударный Ка-50 "Черная акула". Вертолет предназначался для обнаружения и распознавания объектов на земле, подвижных и неподвижных наземных целей, уничтожения бронетехники, вертолетов, а также низколетящих самолетов противника.

Планеры Ка-50 и Ка-52 практически идентичны, только носовая часть стала более обтекаемой. В отличие от одноместной "Акулы", "Аллигатором" управляют два пилота. Оба вертолета оборудованы системой катапультирования с отстрелом лопастей, что само по себе остается беспрецедентным конструкторским решением в практике создания винтокрылой техники.

© Фото : Управление пресс-службы и информации МО РФ Вертолет Ка-50 © Фото : Управление пресс-службы и информации МО РФ Вертолет Ка-50

Другая особенность "Аллигатора" — соосное расположение несущих винтов. Эта схема сложнее, чем традиционная одновинтовая, но дает ряд важных преимуществ. Российские вертолеты уникальны. На Западе эту конструкцию не применяют, потому что не хватает опыта и знаний. Соосные вертолеты более грузоподъемны, а габариты существенно меньше. Такие машины гораздо маневреннее, в полете не возникает дополнительных кренов, высота больше.

"Аллигаторы" устойчивы к боковому ветру и сложным метеоусловиям, способны выполнять сложные маневры и лететь вперед даже боком. Кроме того, соосные вертолеты очень живучи на поле боя. Так, в одном из вылетов в Чечне Ка-50 дотянул до базы после попадания снаряда боевиков в винт. Потом поврежденный элемент просто отрезали и заменили новым.

За несколько лет в Сирии потеряли только один Ка-52. Вертолет разбился 7 мая 2018-го при выполнении планового полета над восточными районами страны. Оба летчика погибли. Минобороны России сообщило, что причина инцидента — техническая неисправность, а не огневое воздействие с земли.

По земле и воздуху

Вооружение Ка-52 стандартное для большинства российских ударных вертолетов: одноствольная автоматическая 30-миллиметровая пушка 2А42, различные типы неуправляемых реактивных снарядов. Снизу можно подвешивать авиабомбы калибром до 500 килограммов, зажигательные баки, ракеты класса "воздух — земля" с лазерным наведением и ракеты "воздух — воздух" "Игла". Общая боевая нагрузка — почти две тонны.

Есть в арсенале "Аллигатора" и изюминка — противотанковые ракеты "Вихрь", разработанные специально для камовской техники. Размещаются в блоках по шесть штук. Отличаются очень высокой скоростью — до 610 метров в секунду, четыре километра ракета пролетает меньше чем за десять секунд. Этот комплекс предназначен для уничтожения бронированной техники и малоскоростных воздушных целей. Ракета массой около десяти килограммов пробивает любую броню толщиной до метра. Наведение на цель осуществляется с помощью обзорно-прицельной системы "Шквал" на дистанции до десяти километров.

В рамках модернизации "Аллигаторов" унифицируют по вооружению с вертолетами марки Ми. Вероятно, речь идет об ударных машинах Ми-28Н "Ночной охотник", Ми-35М и Ми-8АМТШ “Терминатор” — основной акцент в армейской авиации Минобороны делает именно на них. Унификация значительно повысит боевые возможности вертолетов Ка и Ми.