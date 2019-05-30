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РИА Новости

Какими разработками усилят ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор"

08:00
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоенные учения на полигоне Клерк в Приморском крае
Военные учения на полигоне Клерк в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 30 мая РИА Новости, Николай Протопопов. Высокая маневренность, бронированная кабина, мощное вооружение и уникальная система катапультирования разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" и его морской собрат Ка-52К "Катран" успешно применялись российскими ВКС в Сирии. После тестирования в боевых условиях принято решение модернизировать машину. О том, как будут улучшать "Аллигаторы”, в материале РИА Новости.

Сирийский опыт

Замминистра обороны России Алексей Криворучко на днях заявил, что в 2020-м планируется заключить контракт на закупку 114 модернизированных вертолетов Ка-52М, а первый серийный образец будет создан к 2022-му.
ВКС России активно применяли Ка-52 в Сирии с апреля 2016-го. Как известно, в условиях военных действий из техники выжимают максимум, нередко эксплуатируя боевые машины на пределе возможностей. По заверениям разработчиков, все выявленные в таком режиме использования вертолета недостатки будут учтены и устранены при модернизации.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВертолет во время стратегических учений
Вертолет во время стратегических учений
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вертолет во время стратегических учений
В частности, "Аллигатор" получит новые системы энергоснабжения и обнаружения целей. По требованию военных повысят защищенность машины, увеличат дальность авиационных средств поражения, а ряд образцов вооружения унифицируют с вертолетами семейства Ми.
"Аллигаторы" хорошо поработали в Сирии: уничтожали танки, бронированную технику и живую силу противника, вели воздушную разведку, а также обеспечивали безопасность аэродрома Хмеймим. По отзывам военных, вертолет отлично зарекомендовал себя и при поддержке тактического десанта сирийской армии в тылах боевиков.
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Высокая огневая эффективность Ка-52 позволяла правительственным силам Сирии действовать внезапно и стремительно, практически без потерь захватывать позиции террористов. Ка-52 активно применялись против боевиков при освобождении Пальмиры и достойно показали себя в непростых условиях горно-пустынной местности.
Корабельную версию Ка-52К "Катран" тоже успели обкатать в арабской республике. В ноябре 2017-го “Катраны” вылетали на боевые задания с борта авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Вообще-то, их разрабатывали под "Мистрали", но в связи с расторжением контракта на поставку французских вертолетоносцев, Ка-52К испытывают на других типах кораблей российского флота. От стандартного "Аллигатора" "Катран" отличается механизмом складывания лопастей и несущих консолей, что обеспечивает компактность, упрощая базирование на корабельной палубе или в трюме. Кроме того, машина оборудована усиленными стойками шасси, повышающими выживаемость экипажа при аварийной посадке или в шторм.
© РИА Новости / Пресс-служба Северного флота / Перейти в фотобанкВертолет Ка-52К
Вертолет Ка-52К
© РИА Новости / Пресс-служба Северного флота
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Вертолет Ка-52К

Живучий и маневренный

"Аллигаторы" серийно производят на авиационном заводе "Прогресс" в Арсеньеве (Приморский край). Конструкторы занялись этим проектом в 1990-е. За основу взяли ударный Ка-50 "Черная акула". Вертолет предназначался для обнаружения и распознавания объектов на земле, подвижных и неподвижных наземных целей, уничтожения бронетехники, вертолетов, а также низколетящих самолетов противника.
Планеры Ка-50 и Ка-52 практически идентичны, только носовая часть стала более обтекаемой. В отличие от одноместной "Акулы", "Аллигатором" управляют два пилота. Оба вертолета оборудованы системой катапультирования с отстрелом лопастей, что само по себе остается беспрецедентным конструкторским решением в практике создания винтокрылой техники.
© Фото : Управление пресс-службы и информации МО РФВертолет Ка-50
Вертолет Ка-50
© Фото : Управление пресс-службы и информации МО РФ
Вертолет Ка-50
Другая особенность "Аллигатора" соосное расположение несущих винтов. Эта схема сложнее, чем традиционная одновинтовая, но дает ряд важных преимуществ. Российские вертолеты уникальны. На Западе эту конструкцию не применяют, потому что не хватает опыта и знаний. Соосные вертолеты более грузоподъемны, а габариты существенно меньше. Такие машины гораздо маневреннее, в полете не возникает дополнительных кренов, высота больше.
"Аллигаторы" устойчивы к боковому ветру и сложным метеоусловиям, способны выполнять сложные маневры и лететь вперед даже боком. Кроме того, соосные вертолеты очень живучи на поле боя. Так, в одном из вылетов в Чечне Ка-50 дотянул до базы после попадания снаряда боевиков в винт. Потом поврежденный элемент просто отрезали и заменили новым.
За несколько лет в Сирии потеряли только один Ка-52. Вертолет разбился 7 мая 2018-го при выполнении планового полета над восточными районами страны. Оба летчика погибли. Минобороны России сообщило, что причина инцидента техническая неисправность, а не огневое воздействие с земли.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБоевое применение российского вертолета Ка-52 в Сирии
Боевое применение российского вертолета Ка-52 в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Боевое применение российского вертолета Ка-52 в Сирии

По земле и воздуху

Вооружение Ка-52 стандартное для большинства российских ударных вертолетов: одноствольная автоматическая 30-миллиметровая пушка 2А42, различные типы неуправляемых реактивных снарядов. Снизу можно подвешивать авиабомбы калибром до 500 килограммов, зажигательные баки, ракеты класса "воздух — земля" с лазерным наведением и ракеты "воздух — воздух" "Игла". Общая боевая нагрузка почти две тонны.
Есть в арсенале "Аллигатора" и изюминка противотанковые ракеты "Вихрь", разработанные специально для камовской техники. Размещаются в блоках по шесть штук. Отличаются очень высокой скоростью до 610 метров в секунду, четыре километра ракета пролетает меньше чем за десять секунд. Этот комплекс предназначен для уничтожения бронированной техники и малоскоростных воздушных целей. Ракета массой около десяти килограммов пробивает любую броню толщиной до метра. Наведение на цель осуществляется с помощью обзорно-прицельной системы "Шквал" на дистанции до десяти километров.
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В рамках модернизации "Аллигаторов" унифицируют по вооружению с вертолетами марки Ми. Вероятно, речь идет об ударных машинах Ми-28Н "Ночной охотник", Ми-35М и Ми-8АМТШ “Терминатор” основной акцент в армейской авиации Минобороны делает именно на них. Унификация значительно повысит боевые возможности вертолетов Ка и Ми.
Так или иначе, у российских конструкторов уже получилась очень удачная машина, которую успели полюбить в армии. А предстоящая модернизация выведет Ка-52 на еще более высокий уровень. Об успешности модели говорят и темпы поступления этих вертолетов в ВКС России. Сегодня на вооружении более ста "Аллигаторов", и их количество в войсках продолжает расти.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТранспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ и ударные вертолеты Ка-52 на тактико-специальных учениях подразделений специального назначения Южного военного округа в Краснодарском крае
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ и ударные вертолеты Ка-52 на тактико-специальных учениях подразделений специального назначения Южного военного округа в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ и ударные вертолеты Ка-52 на тактико-специальных учениях подразделений специального назначения Южного военного округа в Краснодарском крае
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Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)Операция российских ВКС - Война в СирииВоздушно-космические силы РоссииКа-52 "Аллигатор"Россия
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