Решение России, США и Великобритании о взаимном ненацеливании ядерных ракет

30 мая 1994 года вступило в силу решение России, США и Великобритании о взаимном ненацеливании стратегических ядерных ракет, находящихся под их командованием.
Появление ядерного оружия во многом определило историю второй половины XX века и породило такое понятие как ядерное сдерживание. Под ядерным сдерживанием понимается обеспечение национальной безопасности государства от военной агрессии посредством обладания ядерным оружием и политической волей к его применению.
Однако создание и применение атомной бомбы в 1945 году далеко не сразу породило идею ядерного сдерживания. Поначалу ядерное оружие рассматривалось лишь как новое средство ведения войны небывалой разрушительной силы. Согласно официальной американской Доктрине массированного возмездия 1950-х годов, реальный план применения ядерного оружия, изложенный в первом "Едином интегрированном оперативном плане" Пентагона (Single Integrated Operational Plan — SIOP-62), предусматривал с началом любого вооруженного конфликта с СССР незамедлительный массированный налет 1850 тяжелых и средних бомбардировщиков со сбросом 4700 атомных и водородных бомб на города и другие объекты СССР, КНР и их союзников.
Создание ядерного оружия и межконтинентальных авиационных, а затем ракетных средств его доставки Советским Союзом лишило США традиционной недосягаемости, что заставило их всерьез пересмотреть взгляды на соотношение политической и военной роли ядерного оружия.
Идея ядерного сдерживания вышла на передний план военной политики США.
Непрерывное наращивание количества и качественных характеристик ракетных комплексов, состоявших на вооружении, содействовало установлению ядерного паритета между СССР и США к началу 1970-х годах. Однако рост возможностей обеих сторон не прекратился – на вооружении появлялись все более совершенные ракеты.
Достигнутый баланс ядерных сил, изменения военно-политической обстановки в конце 1980-х - начале 1990-х годов позволили по-новому осмыслить и оценить бесперспективность гонки вооружений и заключить Советскому Союзу, а затем Российской Федерации ряд договоров с США по обоюдному сокращению стратегического ядерного оружия.
Важным шагом в сфере укрепления доверия и снижения оперативной боеготовности ядерных сил (dealerting) было достижение соглашений между государствами, обладающими ядерным оружием, о ненацеливании их ядерных вооружений, которые имеют теперь "нулевое полетное задание".
14 января 1994 года в ходе первого официального визита президента США Билла Клинтона в Москву была принята Декларация, фиксирующая договоренность об отказе РФ и США от нацеливания друг на друга стратегических ядерных ракет. Президенты договорились реализовать его до 30 мая 1994 года.
В заявлении США говорилось, что в трех из четырех стратегических ракетных системах США – Trident I, Trident II и Peacekeeper – ракеты не будут содержать информацию о целях, а ракеты Minuteman III более старой технологии, которые требуют постоянной привязки, будут настроены на цели в районе океана.
15 февраля 1994 года в ходе визита в Москву премьер-министра Великобритании Джона Мейджора было подписано аналогичное российско-британское соглашение о ненацеливании друг на друга стратегических ядерных ракет.
Точно в срок, 30 мая 1994 года, тогдашний главком ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Игорь Сергеев сообщил, что в российские межконтинентальные баллистические ракеты введены так называемые нулевые полетные задания.
Позднее Россия подписала соглашения о взаимном ненацеливании стратегических ядерных ракет с Францией и Китаем.
Как отмечают эксперты, ненацеливание непроверяемо и потому является чисто символическим, поскольку, по мнению большинства специалистов, полетные задания могут быть возвращены в ракеты за несколько минут. Некоторые предполагают, что речь идет даже о десятках секунд.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников