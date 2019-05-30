Решение России, США и Великобритании о взаимном ненацеливании ядерных ракет

Однако создание и применение атомной бомбы в 1945 году далеко не сразу породило идею ядерного сдерживания. Поначалу ядерное оружие рассматривалось лишь как новое средство ведения войны небывалой разрушительной силы. Согласно официальной американской Доктрине массированного возмездия 1950-х годов, реальный план применения ядерного оружия, изложенный в первом "Едином интегрированном оперативном плане" Пентагона (Single Integrated Operational Plan — SIOP-62), предусматривал с началом любого вооруженного конфликта с СССР незамедлительный массированный налет 1850 тяжелых и средних бомбардировщиков со сбросом 4700 атомных и водородных бомб на города и другие объекты СССР, КНР и их союзников.