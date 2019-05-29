"Квадра" может вложить 2,6 млрд рублей в модернизацию Смоленской ТЭЦ-2

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Энергокомпания "Квадра" предварительно оценивает инвестиции в модернизацию энергоблока Смоленской ТЭЦ-2 в 2,6 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
На заседании правкомиссии по вопросам развития электроэнергетики под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Козака 29 мая одним из проектов для включения в общероссийскую программу модернизации тепловых электростанций (ТЭС) на 2022-2024 годы был отобран проект модернизации Смоленской ТЭЦ-2 "Квадры".
"Предварительная стоимость проекта модернизации составляет 2,6 миллиарда рублей", - рассказали в пресс-службе.
При отборе проектов для включения в программу модернизации учитывались, в частности, востребованность оборудования на рынке и его состояние. Проект модернизации Смоленской ТЭЦ-2 предполагает замену на одном из блоков паровой турбины, генератора и трансформатора. Парковый ресурс оборудования был выработан на 1 января 2018 года, показатель его востребованности оптовым рынком электроэнергии составляет 95%. В ходе модернизации установленная мощность энергоблока вырастет со 110 МВт до 130 МВТ. Начало поставки мощности запланировано на декабрь 2024 года.
Правительство РФ в январе утвердило масштабную программу модернизации ТЭС на 39 ГВт стоимостью 1,9 триллиона рублей. Согласно программе, проекты, попавшие в нее по итогам конкурса, получат гарантированную окупаемость за 15 лет за счет повышенных платежей потребителей за мощность. Первые отборы проектов модернизации проводятся сразу на три года - 2022-2024, а доходность по этим проектам составит 14% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ. По общему конкурсу проходят 85% от годового объема отбора, 15% формирует правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики.