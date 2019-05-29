"Квадра" может вложить 2,6 млрд рублей в модернизацию Смоленской ТЭЦ-2

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Энергокомпания "Квадра" предварительно оценивает инвестиции в модернизацию энергоблока Смоленской ТЭЦ-2 в 2,6 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

На заседании правкомиссии по вопросам развития электроэнергетики под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Козака 29 мая одним из проектов для включения в общероссийскую программу модернизации тепловых электростанций (ТЭС) на 2022-2024 годы был отобран проект модернизации Смоленской ТЭЦ-2 "Квадры".

"Предварительная стоимость проекта модернизации составляет 2,6 миллиарда рублей", - рассказали в пресс-службе.

При отборе проектов для включения в программу модернизации учитывались, в частности, востребованность оборудования на рынке и его состояние. Проект модернизации Смоленской ТЭЦ-2 предполагает замену на одном из блоков паровой турбины, генератора и трансформатора. Парковый ресурс оборудования был выработан на 1 января 2018 года, показатель его востребованности оптовым рынком электроэнергии составляет 95%. В ходе модернизации установленная мощность энергоблока вырастет со 110 МВт до 130 МВТ. Начало поставки мощности запланировано на декабрь 2024 года.