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РИА Новости
Теплоснабжение

Правкомиссия отобрала по "квоте" 15 проектов модернизации ТЭС на 1783 МВт

Вчера, 11:07
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкМашинный зал тепловой станции
Машинный зал тепловой станции
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правкомиссия по развитию электроэнергетики отобрала в "ручном режиме" 15 проектов в рамках программы модернизации ТЭС суммарной мощностью 1783 МВт на 2022-2024 годы, сообщил журналистам представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.
"Принято решение утвердить перечень генерирующих объектов, отобранных вне конкурса (15% от установленной квоты на отбор проектов модернизации), по критериям, ранее выработанным правительством РФ", - отметил Джус. Ключевыми критериями отбора стали повышение надежности теплоснабжения населения и критичность технического состояния объектов.
По результатам предварительного отбора из 63 проектов было отобрано 15 проектов суммарной мощностью 1783 МВт (11 проектов в первой в европейской части РФ и на Урале, 4 – в Сибири).
Комиссия также утвердила определенный по итогам конкурса перечень проектов модернизации ТЭС на 2022-2024 годы. В конце апреля были подведены итоги первого этапа отбора. Тогда было отобрано 30 проектов суммарной мощностью 8610 МВт (18 проектов на 6581 МВт проектов в первой в европейской части РФ и на Урале и 12 проектов на 1759 МВт в Сибири).
Тепловая станция
Вчера, 19:49
Проекты "Т Плюс" и "Квадры" попали в программу модернизации ТЭС по квоте
Правительство РФ в январе утвердило масштабную программу модернизации ТЭС на 39 ГВт стоимостью 1,9 триллиона рублей. Согласно программе, проекты, попавшие в нее по итогам конкурса, получат гарантированную окупаемость за 15 лет за счет повышенных платежей потребителей за мощность. Первые отборы проектов модернизации проводятся сразу на три года — 2022-2024, а доходность по этим проектам составит 14% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ.
По общему конкурсу проходят 85% от годового объема отбора, 15% формирует правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики. В эту квоту "в ручном режиме" могут попасть проекты, которые не проходят по конкурсу.
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ТеплоснабжениеРоссия
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