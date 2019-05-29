Правкомиссия отобрала по "квоте" 15 проектов модернизации ТЭС на 1783 МВт

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правкомиссия по развитию электроэнергетики отобрала в "ручном режиме" 15 проектов в рамках программы модернизации ТЭС суммарной мощностью 1783 МВт на 2022-2024 годы, сообщил журналистам представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

"Принято решение утвердить перечень генерирующих объектов, отобранных вне конкурса (15% от установленной квоты на отбор проектов модернизации), по критериям, ранее выработанным правительством РФ", - отметил Джус. Ключевыми критериями отбора стали повышение надежности теплоснабжения населения и критичность технического состояния объектов.

По результатам предварительного отбора из 63 проектов было отобрано 15 проектов суммарной мощностью 1783 МВт (11 проектов в первой в европейской части РФ и на Урале, 4 – в Сибири).

Комиссия также утвердила определенный по итогам конкурса перечень проектов модернизации ТЭС на 2022-2024 годы. В конце апреля были подведены итоги первого этапа отбора. Тогда было отобрано 30 проектов суммарной мощностью 8610 МВт (18 проектов на 6581 МВт проектов в первой в европейской части РФ и на Урале и 12 проектов на 1759 МВт в Сибири).

Правительство РФ в январе утвердило масштабную программу модернизации ТЭС на 39 ГВт стоимостью 1,9 триллиона рублей. Согласно программе, проекты, попавшие в нее по итогам конкурса, получат гарантированную окупаемость за 15 лет за счет повышенных платежей потребителей за мощность. Первые отборы проектов модернизации проводятся сразу на три года — 2022-2024, а доходность по этим проектам составит 14% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ.