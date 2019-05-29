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РИА Новости

Рособрнадзор призвал внимательнее относиться к состоянию здоровья учеников

Вчера, 23:56
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) обращает внимание родителей выпускников, организаторов экзаменов и медицинских работников в пунктах проведения ЕГЭ и ОГЭ на необходимость внимательно относиться к состоянию здоровья участников итоговой аттестации, сообщили в пресс-службе ведомства.
В среду в день сдачи ЕГЭ на территории школы №38 города Чебоксары скончалась ученица школы №27. Ранее в пресс-службе министерства образования и молодёжной политики Чувашской республики сообщили, что ученица была инвалидом c детства.
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"Мы выражаем соболезнования родственникам и друзьям. К сожалению, обстоятельства сложились трагически для одной из участниц экзаменов. Мы призываем всех, и в первую очередь родителей, внимательно относиться к состоянию здоровья своих детей и не допускать для них рисков, связанных с излишним напряжением и волнением при опасных медицинских показаниях. Рособрнадзор, в свою очередь, всегда будет относиться к таким случаям с особым вниманиям и прилагать все усилия, чтобы избежать подобных рисков и создать необходимые условия для участников экзаменов, испытывающих проблемы со здоровьем", - сказал замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Любой участник экзаменов, который испытывает проблемы со здоровьем в дни проведения ЕГЭ или ОГЭ, может перенести срок сдачи выбранных предметов на резервные дни, предоставив медицинскую справку, подчеркнули в ведомстве. Для участников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов также могут быть созданы особые условия прохождения итоговой аттестации, учитывающие их состояние здоровья, в том числе могут быть организованы пункты проведения экзаменов в медицинских учреждениях и на дому, если организаторов предупредят заранее.
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"Безусловным приоритетом для нас являются здоровье и благополучие всех выпускников, создание для них комфортных и безопасных условий прохождения итоговой аттестации. Рособрнадзором созданы для этого все необходимые механизмы: возможность переноса сроков экзамена при болезни, организация процедуры сдачи ЕГЭ и ОГЭ с учетом состояния здоровья и рекомендаций медицинских работников, если участник экзаменов нуждается в особых условиях из-за ограниченных возможностей здоровья или инвалидности. Важно, чтобы организаторы, медицинские работники и, конечно, родители внимательно относились к состоянию здоровья выпускников и не допускали рисков при сдаче экзаменов", - добавил Музаев.
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