Рособрнадзор призвал внимательнее относиться к состоянию здоровья учеников

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) обращает внимание родителей выпускников, организаторов экзаменов и медицинских работников в пунктах проведения ЕГЭ и ОГЭ на необходимость внимательно относиться к состоянию здоровья участников итоговой аттестации, сообщили в пресс-службе ведомства.

В среду в день сдачи ЕГЭ на территории школы №38 города Чебоксары скончалась ученица школы №27. Ранее в пресс-службе министерства образования и молодёжной политики Чувашской республики сообщили, что ученица была инвалидом c детства.

"Мы выражаем соболезнования родственникам и друзьям. К сожалению, обстоятельства сложились трагически для одной из участниц экзаменов. Мы призываем всех, и в первую очередь родителей, внимательно относиться к состоянию здоровья своих детей и не допускать для них рисков, связанных с излишним напряжением и волнением при опасных медицинских показаниях. Рособрнадзор, в свою очередь, всегда будет относиться к таким случаям с особым вниманиям и прилагать все усилия, чтобы избежать подобных рисков и создать необходимые условия для участников экзаменов, испытывающих проблемы со здоровьем", - сказал замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Любой участник экзаменов, который испытывает проблемы со здоровьем в дни проведения ЕГЭ или ОГЭ, может перенести срок сдачи выбранных предметов на резервные дни, предоставив медицинскую справку, подчеркнули в ведомстве. Для участников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов также могут быть созданы особые условия прохождения итоговой аттестации, учитывающие их состояние здоровья, в том числе могут быть организованы пункты проведения экзаменов в медицинских учреждениях и на дому, если организаторов предупредят заранее.