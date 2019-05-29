Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Около четырех миллиардов рублей предлагается заложить дополнительно в российский бюджет на 2019 год для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии, следует из пояснительной записки к внесенному в Госдуму проекту правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год.
Проект предполагает увеличение финансирования государственной программы "Социальная поддержка граждан" на 4,765 миллиарда рублей - до 1,380 триллиона рублей.
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"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.
Кроме того, бюджет программы увеличен для выплаты пособий детям погибших сотрудников МВД, в том числе на летний оздоровительный отдых (362,3 миллиона рублей), для выдачи субсидий на господдержку фонда "Центр защиты прав граждан" (70 миллионов), на оплату пенсионерам-таможенникам проезда в санаторно-курортные учреждения ФТС и обратно (42,9 миллиона) и на членский взнос в Международную ассоциацию социального обеспечения (0,4 миллиона).
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