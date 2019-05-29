Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Около четырех миллиардов рублей предлагается заложить дополнительно в российский бюджет на 2019 год для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии, следует из пояснительной записки к внесенному в Госдуму проекту правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год.

Проект предполагает увеличение финансирования государственной программы "Социальная поддержка граждан" на 4,765 миллиарда рублей - до 1,380 триллиона рублей.

"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.