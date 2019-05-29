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РИА Новости

Болтон планирует встретиться с Патрушевым в Иерусалиме

Вчера, 23:22
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© AFP 2019 / Fabrice CoffriniСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
© AFP 2019 / Fabrice Coffrini
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Советник по национальной безопасности США Джон Болтон планирует встретиться российским и израильским коллегами Николаем Патрушевым и Меиром Бен-Шабатом в июне в Иерусалиме, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности, сообщает пресс-служба Белого дома.
"В июне советник по национальной безопасности Соединенных Штатов посол Джон Болтон, советник по национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат и секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретятся в Иерусалиме в Израиле для обсуждения вопросов региональной безопасности", - говорится в сообщении.
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Джон БолтонИерусалимНиколай ПатрушевВ мире
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