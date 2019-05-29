Болтон планирует встретиться с Патрушевым в Иерусалиме

ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Советник по национальной безопасности США Джон Болтон планирует встретиться российским и израильским коллегами Николаем Патрушевым и Меиром Бен-Шабатом в июне в Иерусалиме, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности, сообщает пресс-служба Белого дома.

"В июне советник по национальной безопасности Соединенных Штатов посол Джон Болтон, советник по национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат и секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретятся в Иерусалиме в Израиле для обсуждения вопросов региональной безопасности", - говорится в сообщении.