Испанские военные заявили о "перехвате" российского Ан-12 над Балтикой

МАДРИД, 29 мая – РИА Новости. Истребители ВВС Испании EF-18 "перехватили" российский военный самолет Ан-12 в международном воздушном пространстве, "контролируемом одним из прибалтийских государств", сообщили РИА Новости в среду в генштабе минобороны Испании.
"Перехват был произведен 24 мая над морем", - пояснили в ведомстве. Там добавили, что "самолет не соответствовал необходимым требованиям для полета в этом воздушном пространстве".
Также в сообщении говорится, что сопровождение Ан-12 прошло "в соответствии с установленным протоколом, был установлен тип самолета", и его сопровождали до тех пор, пока он не вошел "в следующую зону ответственности".
Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя, а также на авиабазе Эмари, ставшей с 2014 года дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.