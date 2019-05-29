Испанские военные заявили о "перехвате" российского Ан-12 над Балтикой

МАДРИД, 29 мая – РИА Новости. Истребители ВВС Испании EF-18 "перехватили" российский военный самолет Ан-12 в международном воздушном пространстве, "контролируемом одним из прибалтийских государств", сообщили РИА Новости в среду в генштабе минобороны Испании.

"Перехват был произведен 24 мая над морем", - пояснили в ведомстве. Там добавили, что "самолет не соответствовал необходимым требованиям для полета в этом воздушном пространстве".

Также в сообщении говорится, что сопровождение Ан-12 прошло "в соответствии с установленным протоколом, был установлен тип самолета", и его сопровождали до тех пор, пока он не вошел "в следующую зону ответственности".