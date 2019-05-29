Российские космонавты взяли мазки с поверхности МКС

Кононенко с Овчининым вышли в открытый космос из люка стыковочного отсека "Пирс" станции в 18.42 мск. Они уже успели протереть иллюминаторы модуля "Поиск" и забрать с внешней поверхности МКС аппаратуру эксперимента "Тест" по исследованию влияния космических факторов на микроразрушение оболочки станции.

В завершение выхода они снимут измерительные блоки эксперимента "Обстановка" (проводится для исследования взаимодействия сверхбольших космических аппаратов с ионосферой) и утилизируют их "методом отталкивания".

Это уже пятый выход в открытый космос в карьере Кононенко и первый у Овчинина. Работа за бортом посвящена Алексею Леонову, который в 1965 году совершил первый в мире выход в открытый космос. 30 мая ему исполнится 85 лет.