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РИА Новости

Косачев назвал обвинения США в нарушении Россией ДВЗЯИ необоснованными

Вчера, 22:46
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Константин Косачев . Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Заявления США о нарушении Россией моратория на ядерные испытания говорит о том, что именно Вашингтон сам намеревается нарушить Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли-младший ранее заявил, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания и развивает свой ядерный потенциал.
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Политолог: в ситуации с ядерным оружием возможно два сценарияРоссия предлагала США исключить возможность ядерной войны, сообщили СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Киреев высказал мнение о том, в каком случае подобный договор удастся заключить.
В Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) в связи с обвинениями США в адрес России сообщили РИА Новости, что не фиксировали ничего необычного.
"Такого рода заявления являются важным индикатором того, что именно сами США намереваются скоро нарушить, либо совершить иные вероломные действия", - написал он в Facebook.
Косачев отметил, что необоснованные обвинения из уст американцев стали абсурдной "нормой" в международных отношениях.
Сенатор добавил, что Россия с конца 1980-х соблюдает мораторий на ядерные испытания, а США так и не ратифицировали договор, "что не мешает им обвинять других в его несоблюдении".
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Константин КосачевРоссияСШАБезопасностьВ мире
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