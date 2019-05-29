Косачев назвал обвинения США в нарушении Россией ДВЗЯИ необоснованными

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Заявления США о нарушении Россией моратория на ядерные испытания говорит о том, что именно Вашингтон сам намеревается нарушить Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли-младший ранее заявил, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания и развивает свой ядерный потенциал.

В Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) в связи с обвинениями США в адрес России сообщили РИА Новости, что не фиксировали ничего необычного.

"Такого рода заявления являются важным индикатором того, что именно сами США намереваются скоро нарушить, либо совершить иные вероломные действия", - написал он в Facebook

Косачев отметил, что необоснованные обвинения из уст американцев стали абсурдной "нормой" в международных отношениях.