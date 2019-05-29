"Цирк собирается": в Сети обсуждают возвращение Саакашвили на Украину

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Пользователи Сети комментируют возвращение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на Украину.
Во вторник на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился указ об "исключении положения об утрате Саакашвили гражданства Украины". Сегодня политик вернулся в страну, где ранее занимал пост губернатора Одесской области.
Вчера, 20:37"Меня многие любят в этой стране". Зачем Саакашвили вернулся на УкраинуЭкс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на Украину, чтобы помочь обновлению власти. Как это будет происходить, предположил в эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев.
Некоторые восприняли прилет Саакашвили скептически, другие — с юмором.
"Что тут такого, вроде бы <…>, а мне смешно", — написал @gareginus.
"Летел, наверное, быстрее самолета. Что же его так тянет в Киев?" — поинтересовались в комментариях.
"Цирк собирается!" — присоединился @minabhishma6pr.
"Лети обратно", — написал @tulae071kx.
"Малыш! Он обещал вернуться — и он прилетел! Встречайте, Карлсончик вернулся!" — пошутила @2_S1958.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Спустя два года он получил украинское гражданство и стал губернатором Одесской области.
В конце 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, обвинив его в ухудшении экономических показателей региона, а полгода спустя — лишил гражданства. В феврале 2018 года украинские власти выслали экс-губернатора в Польшу и запретили ему въезд в страну до 2021 года.
Вчера, 16:27Политолог: от Саакашвили на Украине "достанется всем"Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили возвращается на Украину, его партия "Движение новых сил" примет участие в выборах в Верховную раду. Политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik спрогнозировал дальнейшее развитие событий.