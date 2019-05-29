"Цирк собирается": в Сети обсуждают возвращение Саакашвили на Украину

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Пользователи Сети комментируют возвращение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на Украину.

Во вторник на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился указ об "исключении положения об утрате Саакашвили гражданства Украины". Сегодня политик вернулся в страну, где ранее занимал пост губернатора Одесской области.

Некоторые восприняли прилет Саакашвили скептически, другие — с юмором.

"Что тут такого, вроде бы <…>, а мне смешно", — написал @gareginus.

"Летел, наверное, быстрее самолета. Что же его так тянет в Киев?" — поинтересовались в комментариях.

"Цирк собирается!" — присоединился @minabhishma6pr.

"Лети обратно", — написал @tulae071kx .

"Малыш! Он обещал вернуться — и он прилетел! Встречайте, Карлсончик вернулся!" — пошутила @2_S1958.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Спустя два года он получил украинское гражданство и стал губернатором Одесской области.