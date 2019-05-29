В Саратовской области арестовали трех предполагаемых похитителей бизнесмена

САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Суд в Саратовской области заключил под стражу троих жителей Волгограда, обвиняемых в похищении директора организации, еще один фигурант дела объявлен в федеральный розыск, сообщило в среду областное СУСК.

По версии следствия, вечером 25 мая 36-летний житель Волгограда с тремя подельниками в масках и форме сотрудников правоохранительных органов в городе Калининск Саратовской области напали на директора местного предприятия, сбили его с ног, связали руки хомутом, надвинули куртку на голову, бросили на заднее сиденье машины и уехали. Но скрыться им помешали сотрудники ДПС, которые догнали машину, но все четверо фигурантов успели выскочить из нее и скрыться в лесопосадке, а в автомобиле найден потерпевший. Позднее троих беглецов задержали.

"По ходатайству следственного органа судом в отношении 21-, 22- и 24-летнего жителей Волгограда, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу... Четвертый злоумышленник объявлен следователями СК в федеральный розыск. Его розыск продолжается", - говорится в сообщении.

Врио начальника пресс-службы областного главка МВД Владимир Костеров сообщил журналистам, что сотрудникам ДПС потерпевший пояснил, что на территории предприятия, занимающегося хранением и продажей зерна, на него напали и похитили четверо незнакомцев.

"Личный состав межмуниципального отдела МВД России "Калининский" был поднят по тревоге. Принятыми мерами трое жителей Волгограда были задержаны сотрудниками полиции около села Владыкино на контрольно-пропускном пункте ГИБДД при попытке выехать в Волгоградскую область на попутной машине", - рассказал Костеров.