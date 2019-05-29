В провинции Хама один человек погиб в результате обстрела боевиков

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Боевики обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) город Скальбия в сирийской провинции Хама, погибла местная жительница, еще трое ранены, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
По его словам, со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации продолжаются нарушения.
Он отметил, что в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Сафсафа, Джубб-Эз-Зарур, Нахшебба, Руейсет-Эскандер, Кульджок-Пенар, Икко, Акч-Баэр, Мамухия и Кара-Джагез провинции Латакия, а также Хербет-Эль-Арус и Скальбия провинции Хама.
"Боевики террористических группировок "Хайат Тахрир Аш-Шам"* и "Джейш Аль-Изза"* совершили обстрел города Скальбия из реактивной системы залпового огня. В результате обстрела погибла местная жительница, еще три человека получили ранения". - сказал Купчишин.
*Запрещенные в России террористические организации