В ОДВЗЯИ отреагировали на обвинения США в адрес России

ВЕНА, 29 мая - РИА Новости. В Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) в связи с обвинениями США в адрес России сообщили РИА Новости, что не фиксировали ничего необычного.

Глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли-младший ранее заявил, что Россия не соблюдает мораторий на испытания ядерных зарядов, которые должны проводиться в соответствии с принципом "нулевой мощности".

"Международная система мониторинга (МСМ) ОДВЗЯИ функционирует нормально и не фиксировала никакого необычного события. ОДВЗЯИ полностью уверена в способности МСМ фиксировать взрывы при ядерных испытаниях в соответствии с условия ДВЗЯИ", - сообщили РИА Новости в пресс-службе организации в ответ на просьбу прокомментировать обвинения Вашингтона в адрес России.

В пресс-службе сообщили, что режим верификации ДВЗЯИ уже работает и эффективен, по всему миру задействовано более 300 мониторинговых станций, отправляющих данные.

Ранее российский военный эксперт Виктор Мураховский заявил РИА Новости, что США обвиняют Россию в нарушении несуществующих запретов, заявляя о том, что РФ проводит так называемые подкритические испытания ядерных зарядов. В так называемых подкритических испытаниях ядерных зарядов исключено возникновение самоподдерживающей цепной реакции деления, и поэтому при их проведении не происходит высвобождения энергии (это и есть принцип "нулевой мощности"). Подкритические испытания не запрещены Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Ранее сообщалось, что подкритические опыты в США проводятся на Невадском полигоне.