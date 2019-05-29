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РИА Новости

В ОДВЗЯИ отреагировали на обвинения США в адрес России

Вчера, 22:02
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ВЕНА, 29 мая - РИА Новости. В Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) в связи с обвинениями США в адрес России сообщили РИА Новости, что не фиксировали ничего необычного.
Глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли-младший ранее заявил, что Россия не соблюдает мораторий на испытания ядерных зарядов, которые должны проводиться в соответствии с принципом "нулевой мощности".
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Эксперт: США всерьез начали кампанию по выходу из ДРСМД Глава военной разведки Пентагона обвинил Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания. Эксперт Владимир Васильев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что кампания обвинений в адрес РФ в ближайшие два месяца будет усиливаться, и объяснил, почему.
"Международная система мониторинга (МСМ) ОДВЗЯИ функционирует нормально и не фиксировала никакого необычного события. ОДВЗЯИ полностью уверена в способности МСМ фиксировать взрывы при ядерных испытаниях в соответствии с условия ДВЗЯИ", - сообщили РИА Новости в пресс-службе организации в ответ на просьбу прокомментировать обвинения Вашингтона в адрес России.
В пресс-службе сообщили, что режим верификации ДВЗЯИ уже работает и эффективен, по всему миру задействовано более 300 мониторинговых станций, отправляющих данные.
Ранее российский военный эксперт Виктор Мураховский заявил РИА Новости, что США обвиняют Россию в нарушении несуществующих запретов, заявляя о том, что РФ проводит так называемые подкритические испытания ядерных зарядов. В так называемых подкритических испытаниях ядерных зарядов исключено возникновение самоподдерживающей цепной реакции деления, и поэтому при их проведении не происходит высвобождения энергии (это и есть принцип "нулевой мощности"). Подкритические испытания не запрещены Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Ранее сообщалось, что подкритические опыты в США проводятся на Невадском полигоне.
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США, в отличие от России, не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но при этом бездоказательно обвиняют Москву в якобы нарушении договора. Разработка и размещение ядерных зарядов малой мощности предусмотрена ядерной доктриной США, принятой при президенте Дональде Трампе. Ядерное оружие малой мощности нужно США для сдерживания России, снижать порог его применения США не планируют, заявил в мае помощник заместителя главы Пентагона Дэвид Трахтенберг.
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Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ)РоссияСШАВ мире
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