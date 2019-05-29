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РИА Новости

Краснощеков заявил, что ООН инициировала расследование инцидента в Косово

Вчера, 22:02
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Раненный в ходе полицейской акции в Косово гражданин РФ, сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков впервые появился в телеэфире и предположил, что у местной полиции может быть своя версия инцидента, которая будет отличаться от выводов ООН, которая уже начала расследование.
Спецподразделения полиции самопровозглашенного Косово во вторник предприняли операцию на севере края под предлогом борьбы с организованной преступностью. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба, в результате которой пострадали несколько человек, в том числе, трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков. Он был затем помещен в больницу и освобожден. В среду главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что Краснощеков был выпущен накануне полицией Косово благодаря иммунитету сотрудника миссии ООН, который необходимо отозвать.
Операция спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово. 28 мая 2019
28 мая, 17:24
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Телеканал "Россия-24" в среду показал интервью с Краснощековым, он отвечал на вопросы, лежа на больничной койке, на его лице был виден синяк, некоторые слова пострадавший произносил с трудом, заикаясь. Врачи диагностировали у него травмы головы.
"Расследование и должно показать, как действовали эти подразделения - и в отношении международного сотрудника, и в отношении местного населения. Вероятно, будет и полиция расследовать, но у них будет отдельная точка зрения, не совпадающая с нашей. Как представитель международной организации ООН, я не имею права делать никаких официальных заявлений, для этого есть специальное отделение", - сказал Краснощеков.
Оценивая инцидент, он лишь отметил, что на службе уже 20 лет, поэтому для него "это не является какой-то необычной ситуацией".
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявлял, что Россия координирует свои действия с ООН по ситуации с задержанием российского сотрудника миссии всемирной организации Михаила Краснощекова в Косово. В свою очередь СК РФ начал проверку по факту нападения в Косово на российского гражданина.
Косовская полиция на дороге возле города Зубин-Поток в районе Митровица. 28 мая 2019
Вчера, 20:05
Россия координирует действия с ООН по ситуации с россиянином в Косово
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Задержание россиянина в КосовоКосовоООНРоссияВ мире
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