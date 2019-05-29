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РИА Новости

Госдеп заявил, что не против посредников в переговорах с Ираном

Вчера, 21:59
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© AFP 2019 / Nicholas KammЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AFP 2019 / Nicholas Kamm
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Вашингтон не против, если посредниками в переговорах с Ираном будут выступать другие страны, которые смогут представить позицию США в ходе этого диалога, заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
"Мы приветствуем любые страны, которые могут выступать проводниками нашей позиции (в вопросе переговоров с Ираном)", - ответила она на вопрос об отношении США к тому, что в частности Япония готова выступать посредником в таких переговорах.
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Она добавила, что США не ищут войны или конфронтации с Тегераном, а лишь хотят, чтобы Иран вел себя как цивилизованная страна.
Ранее иранский президент Хасан Роухани не исключил возможности переговоров с США, если Вашингтон снимет санкции с Тегерана и откажется от политики притеснения Ирана.
С другой стороны, иранский верховный лидер Али Хаменеи в среду заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с США. Верховный лидер отметил, что Иран не против переговоров с другими правительствами, включая Европу.
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