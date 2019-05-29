Госдеп заявил, что не против посредников в переговорах с Ираном

ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Вашингтон не против, если посредниками в переговорах с Ираном будут выступать другие страны, которые смогут представить позицию США в ходе этого диалога, заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

"Мы приветствуем любые страны, которые могут выступать проводниками нашей позиции (в вопросе переговоров с Ираном)", - ответила она на вопрос об отношении США к тому, что в частности Япония готова выступать посредником в таких переговорах.

Она добавила, что США не ищут войны или конфронтации с Тегераном, а лишь хотят, чтобы Иран вел себя как цивилизованная страна.

Ранее иранский президент Хасан Роухани не исключил возможности переговоров с США, если Вашингтон снимет санкции с Тегерана и откажется от политики притеснения Ирана.