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РИА Новости

Госдеп пригрозил Турции санкциями из-за покупки С-400

Вчера, 21:55
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 Триумф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Комплекс ПВО С-400 "Триумф". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Турция может попасть под санкции, предусмотренные законом CAATSA, если завершит поставки российских зенитно-ракетных комплексов C-400, заявила официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус.
"Мы хотим взаимодействовать с Турцией, но наша позиция остается прежней: Турция столкнется с весьма реальными и негативными последствиями, если она закончит поставку С-400. Это включает приостановку закупок и участие (турецкой) промышленности в программе F-35, а также возможность применения закона о санкциях CAATSA", - заявила Ортагус на пресс-конференции.
Закон CAATSA, принятый в 2017 году, предусматривает санкции против России, Ирана и КНДР, а также против третьих стран, которые осуществляют с ними военно-техническое сотрудничество.
Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
24 мая, 08:00
Самое опасное оружие России на мировом рынке. Нет, это не С-400
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С-400 «Триумф»Государственный департамент СШАТурцияРоссияСШАВ мире
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