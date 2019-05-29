Госдеп пригрозил Турции санкциями из-за покупки С-400

ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Турция может попасть под санкции, предусмотренные законом CAATSA, если завершит поставки российских зенитно-ракетных комплексов C-400, заявила официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус.
"Мы хотим взаимодействовать с Турцией, но наша позиция остается прежней: Турция столкнется с весьма реальными и негативными последствиями, если она закончит поставку С-400. Это включает приостановку закупок и участие (турецкой) промышленности в программе F-35, а также возможность применения закона о санкциях CAATSA", - заявила Ортагус на пресс-конференции.
Закон CAATSA, принятый в 2017 году, предусматривает санкции против России, Ирана и КНДР, а также против третьих стран, которые осуществляют с ними военно-техническое сотрудничество.
Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.