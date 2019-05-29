Госдеп пригрозил Турции санкциями из-за покупки С-400

ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Турция может попасть под санкции, предусмотренные законом CAATSA, если завершит поставки российских зенитно-ракетных комплексов C-400, заявила официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус.

"Мы хотим взаимодействовать с Турцией, но наша позиция остается прежней: Турция столкнется с весьма реальными и негативными последствиями, если она закончит поставку С-400. Это включает приостановку закупок и участие (турецкой) промышленности в программе F-35, а также возможность применения закона о санкциях CAATSA", - заявила Ортагус на пресс-конференции.

Закон CAATSA, принятый в 2017 году, предусматривает санкции против России, Ирана и КНДР, а также против третьих стран, которые осуществляют с ними военно-техническое сотрудничество.