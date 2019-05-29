В Новороссийске проверяют историю с фотосессией на мемориале "Малая земля"

КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Полиция Новороссийска организовала проверку по факту видео с фотосессией, которую неизвестные молодые люди и девушки устроили прямо на мемориале "Малая земля", сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю.
В соцсетях появилось видео, на котором видно, как группа молодых людей, загнав автомобиль прямо на мемориальный комплекс "Малая земля" в Новороссийске, устраивает прямо под памятником фотосессию.
"Проводит проверку полиция. По факту видео, которое появилось в соцсетях", - сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю.
Малая земля – небольшой участок суши на берегу Цемесской (Новороссийской) бухты, где советский десант в феврале 1943 года смог высадиться и организовать плацдарм, оборона которого длилась 225 дней, до полного освобождения города. Мемориальный комплекс "Малая земля" представляет из себя композицию, где на фоне корабельного киля из бронзы высечены фигуры участников десанта, готовящиеся ринуться в атаку.