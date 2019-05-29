В Новороссийске проверяют историю с фотосессией на мемориале "Малая земля"

КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Полиция Новороссийска организовала проверку по факту видео с фотосессией, которую неизвестные молодые люди и девушки устроили прямо на мемориале "Малая земля", сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю.

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как группа молодых людей, загнав автомобиль прямо на мемориальный комплекс "Малая земля" в Новороссийске, устраивает прямо под памятником фотосессию.

"Проводит проверку полиция. По факту видео, которое появилось в соцсетях", - сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю.