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РИА Новости

Хаменеи заявил, что Иран не будет вести переговоры с США

Вчера, 21:49
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВерховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Иранский верховный лидер Али Хаменеи в среду заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с США.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани не исключил возможности переговоров с США, если Вашингтон снимет санкции с Тегерана и откажется от политики притеснения Ирана.
"Мы не будем вести переговоры с американцами. Потому что нет смысла в переговорах, и это даже несет вред", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Хаменеи.
Верховный лидер отметил, что Иран не против переговоров с другими правительствами, включая Европу. Единственную озабоченность Тегерана вызывает их тема. "Мы не будем обсуждать ключевые вопросы революции... Мы не будем вести переговоры о нашем военном потенциале", - заявил он.
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.
В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
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