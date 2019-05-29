США обвинили Россию в нарушении обязательств по контролю над вооружениями

ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. США обвиняют Россию в нарушении международных обязательств по контролю над вооружениями, заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

"Мы говорили и говорим, что Россия постоянно пренебрегает своими обязательствами в области международной безопасности и контроля над вооружениями... Мы обеспокоены тем, что они пренебрегают своими международными обязательствами по контролю над вооружениями", - сказала Ортагус.

Она отказалась комментировать выдвинутые ранее военной разведкой США обвинения в том, что Москва нарушает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но напомнила, что Вашингтон ранее публично обвинил Москву в нарушении Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на главу управления военной разведки Пентагона генерал-полковника Роберта Эшли-младшего сообщила, что США считают, что Россия не соблюдает мораторий на испытания ядерных зарядов, которые должны проводиться в соответствии с принципом "нулевой мощности". Мораторий предусмотрен Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

В так называемых подкритических испытаниях ядерных зарядов исключено возникновение самоподдерживающей цепной реакции деления, и поэтому при их проведении не происходит высвобождения энергии (это и есть принцип "нулевой мощности"). Такие испытания необходимы для поддержания безопасности и надежности боезапаса ядерного оружия страны. Подкритические испытания не запрещены Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Ранее сообщалось, что подкритические опыты в США проводятся на Невадском полигоне.