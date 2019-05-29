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РИА Новости

США обвинили Россию в нарушении обязательств по контролю над вооружениями

Вчера, 21:48
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. США обвиняют Россию в нарушении международных обязательств по контролю над вооружениями, заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
"Мы говорили и говорим, что Россия постоянно пренебрегает своими обязательствами в области международной безопасности и контроля над вооружениями... Мы обеспокоены тем, что они пренебрегают своими международными обязательствами по контролю над вооружениями", - сказала Ортагус.
Запуск баллистической ракеты-мишени ближнего радиуса действия на полигоне в Нью-Мексико, США
21 мая, 15:22
Генерал НАТО в отставке рассказал, что нужно сделать для спасения ДРСМДЭкс-глава военного комитета НАТО, бывший генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят уверен, что Германии и России нужно восстановить взаимное доверие. В эфире радио Sputnik он высказал мнение о том, как этого достичь, а также заявил о необходимости "спасения" ДРСМД.
Она отказалась комментировать выдвинутые ранее военной разведкой США обвинения в том, что Москва нарушает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но напомнила, что Вашингтон ранее публично обвинил Москву в нарушении Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
В среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на главу управления военной разведки Пентагона генерал-полковника Роберта Эшли-младшего сообщила, что США считают, что Россия не соблюдает мораторий на испытания ядерных зарядов, которые должны проводиться в соответствии с принципом "нулевой мощности". Мораторий предусмотрен Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
В так называемых подкритических испытаниях ядерных зарядов исключено возникновение самоподдерживающей цепной реакции деления, и поэтому при их проведении не происходит высвобождения энергии (это и есть принцип "нулевой мощности"). Такие испытания необходимы для поддержания безопасности и надежности боезапаса ядерного оружия страны. Подкритические испытания не запрещены Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Ранее сообщалось, что подкритические опыты в США проводятся на Невадском полигоне.
Испытание термоядерного взрывного устройства в США
19 апреля, 10:55
Политолог: в ситуации с ядерным оружием возможно два сценарияРоссия предлагала США исключить возможность ядерной войны, сообщили СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Киреев высказал мнение о том, в каком случае подобный договор удастся заключить.
США, в отличие от России, не ратифицировали ДВЗЯИ. Разработка и размещение ядерных зарядов малой мощности предусмотрена ядерной доктриной США, принятой при президенте Дональде Трампе. Ядерное оружие малой мощности нужно США для сдерживания России, снижать порог его применения США не планируют, заявил в мае помощник заместителя главы Пентагона Дэвид Трахтенберг.
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