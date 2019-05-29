США обвинили Россию в нарушении обязательств по контролю над вооружениями

ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. США обвиняют Россию в нарушении международных обязательств по контролю над вооружениями, заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
"Мы говорили и говорим, что Россия постоянно пренебрегает своими обязательствами в области международной безопасности и контроля над вооружениями... Мы обеспокоены тем, что они пренебрегают своими международными обязательствами по контролю над вооружениями", - сказала Ортагус.
21 мая, 15:22Генерал НАТО в отставке рассказал, что нужно сделать для спасения ДРСМДЭкс-глава военного комитета НАТО, бывший генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят уверен, что Германии и России нужно восстановить взаимное доверие. В эфире радио Sputnik он высказал мнение о том, как этого достичь, а также заявил о необходимости "спасения" ДРСМД.
Она отказалась комментировать выдвинутые ранее военной разведкой США обвинения в том, что Москва нарушает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но напомнила, что Вашингтон ранее публично обвинил Москву в нарушении Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
В среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на главу управления военной разведки Пентагона генерал-полковника Роберта Эшли-младшего сообщила, что США считают, что Россия не соблюдает мораторий на испытания ядерных зарядов, которые должны проводиться в соответствии с принципом "нулевой мощности". Мораторий предусмотрен Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
В так называемых подкритических испытаниях ядерных зарядов исключено возникновение самоподдерживающей цепной реакции деления, и поэтому при их проведении не происходит высвобождения энергии (это и есть принцип "нулевой мощности"). Такие испытания необходимы для поддержания безопасности и надежности боезапаса ядерного оружия страны. Подкритические испытания не запрещены Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Ранее сообщалось, что подкритические опыты в США проводятся на Невадском полигоне.
США, в отличие от России, не ратифицировали ДВЗЯИ. Разработка и размещение ядерных зарядов малой мощности предусмотрена ядерной доктриной США, принятой при президенте Дональде Трампе. Ядерное оружие малой мощности нужно США для сдерживания России, снижать порог его применения США не планируют, заявил в мае помощник заместителя главы Пентагона Дэвид Трахтенберг.