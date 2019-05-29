США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа пригрозила Германии, Великобритании и Франции санкциями, если европейские государства запустят механизм INSTEX. Об этом сообщает . Администрация президента США Дональда Трампа пригрозила Германии, Великобритании и Франции санкциями, если европейские государства запустят механизм INSTEX. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо замглавы американского Минфина Сигал Манделкер.

Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о намерении создать совместный механизм расчетов с Ираном под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), который позволил бы обеспечить торговлю между странами в обход американских ограничительных мер.

Согласно тексту документа, причастные к созданию подобного механизма будут исключены из американской финансовой системы. Неназванный источник издания рассказал, что письмо служит предупреждением для тех, кто связан с INSTEX.

По запросу Bloomberg американский Минфин прокомментировал письмо Сигал Манделкер. В ведомстве отметили, что США "могут ввести ограничительные меры против организаций, осуществляющих торговые операции с Ираном".

Создание INSTEX

В прошлом году США вышли из иранской сделки и восстановили в полном объеме санкции против Тегерана. Кроме того, американские власти пригрозили санкциями государствам за сотрудничество с Ираном. В частности, американские власти намерены довести экспорт иранской нефти до нуля.

Однако Россия и многие европейские страны раскритиковали действия США по отношению к Ирану. Более того, в конце января Германия, Франция и Великобритания создали специальный механизм расчетов с Ираном — INSTEX. Однако американские власти предупредили, что проводимые через новый механизм транзакции тоже станут объектом американских санкций.