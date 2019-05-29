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РИА Новости

Российские космонавты протерли иллюминаторы МКС

Вчера, 21:44
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© Фото : Олег Артемьев / РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Олег Артемьев / Роскосмос
Международная космическая станция . Архивное фото
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе почистили иллюминаторы модуля "Поиск" российского сегмента Международной космической станции, трансляция внекорабельной работы идет на сайте "Роскосмоса".
Очистители будут потом возвращены на Землю для их изучения специалистами и анализа грязи, которая оседает на объекты в космосе.
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Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
Для чистки иллюминатора Кононенко использовал два инструмента с чистящими головками. При этом у одного из инструментов после чистки отлетела головка, но Овчинин успел ее поймать. Головка была уложена в сумку.
Кононенко с Овчининым вышли в открытый космос из люка стыковочного отсека "Пирс" станции в 18.42 мск. Космонавты также возьмут пробы-мазки с поверхности станции в рамках эксперимента "Тест". В завершение выхода они снимут измерительные блоки эксперимента "Обстановка" (проводится для исследования взаимодействия сверхбольших космических аппаратов с ионосферой) и утилизируют их "методом отталкивания".
Это уже пятый выход в открытый космос в карьере Кононенко и первый у Овчинина. Работа за бортом посвящена Алексею Леонову, который в 1965 году совершил первый в мире выход в открытый космос. 30 мая ему исполнится 85 лет.
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Алексей ОвчининОлег КононенкоАлексей ЛеоновКосмос - РИА НаукаРоскосмосРИА Наука
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