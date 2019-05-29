США намерены добиваться всеобъемлющего соглашения с Ираном

"Мы продолжим оказывать максимальное давление на иранский режим, чтобы не дать ему средств для продолжения деструктивной внешней политики и заставить режим вести переговоры по полномасштабной сделке, которая будет отвечать на весь спектр его злонамеренной деятельности", - сказала Ортагус.

В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из международной ядерной сделки с Ираном и повторно ввел санкции против Тегерана. Отношения США и Ирана в очередной раз обострились в марте, обе стороны предупреждали о возможности военного столкновения, но заявляли, что не хотят войны.