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РИА Новости

США намерены добиваться всеобъемлющего соглашения с Ираном

Вчера, 21:37
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. США намерены добиваться всеобъемлющего соглашения с Ираном, заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
"Мы продолжим оказывать максимальное давление на иранский режим, чтобы не дать ему средств для продолжения деструктивной внешней политики и заставить режим вести переговоры по полномасштабной сделке, которая будет отвечать на весь спектр его злонамеренной деятельности", - сказала Ортагус.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Вчера, 14:00
Аббас Аракчи: Иран готов к войне с США, но выступает за диалог
В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из международной ядерной сделки с Ираном и повторно ввел санкции против Тегерана. Отношения США и Ирана в очередной раз обострились в марте, обе стороны предупреждали о возможности военного столкновения, но заявляли, что не хотят войны.
Санкции США против Ирана
9 августа 2018, 16:38
Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
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Выход США из ядерной сделки по ИрануДональд ТрампГосударственный департамент СШАИранСШАВ мире
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