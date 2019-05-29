Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T22:16Z
https://ria.ru/20190529/1555084240.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155494/02/1554940261_0:0:2455:1382_1036x0_80_0_0_7297456e1c1705f6b2617ccb226b310d.jpg
РИА Новости

В конгрессе не исключили начала процедуры импичмента Трампа

Вчера, 21:31
1315
© РИА Новости / Владимир Астапкович Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Председатель юридического комитета палаты представителей Джеррольд Надлер не исключил, что конгрессмены могут начать процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.
"Все варианты рассматриваются, и ничего нельзя исключать", - заявил Надлер в среду журналистам, отвечая на вопрос, будет ли палата начинать процедуру импичмента.
Президент США Дональд Трамп
10 мая, 00:15
СМИ: более 10 миллионов человек поддержали требование об импичменте Трампа
Он добавил, что конгресс "должен реагировать на преступления, ложь и другие нарушения президента Трампа". "Так мы и поступим. Не сомневайтесь, никто, даже президент не выше закона", - подчеркнул глава комитета.
Начать процедуру импичмента может палата представителей, где у демократов большинство, однако окончательное решение будет за сенатом, где большинство у республиканцев – однопартийцев Трампа. Ранее лидеры демократов в палате отказывались однозначно говорить о том, будут ли они добиваться импичмента главы государства.
В среду спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что его офис являлся частью министерства юстиции и не мог выдвинуть обвинения против Трампа в совершении преступления, поскольку это противоречит конституции.
Дональд Трамп
22 апреля, 08:00
Америка обдумывает импичмент Трампу: почему это хорошо
Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. Мюллер в апреле завершил расследование, подтвердив обвинения во "вмешательстве" в выборы. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
2132003
Обсудить 0
Дональд ТрампРоберт МюллерСШАВ мире
Рекомендуем
Петр Порошенко
Порошенко просил США о помощи на президентских выборах
РИА
Новости
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Госдеп пригрозил Турции санкциями из-за покупки С-400
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ Патриот
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США намерены добиваться всеобъемлющего соглашения с Ираном
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США обвинили Россию в нарушении обязательств по контролю над вооружениями
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
В Томске из желудка школьницы удалили волосяной ком весом полкилограмма
Пожилые люди во время занятий в фитнес-клубе Витязь Sight в Москве
Ученые рассказали, как часто должны двигаться пожилые женщины
Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи
Хаменеи заявил, что Иран не будет вести переговоры с США
Медсестра с мобильным телефоном
Студентка медицинского вуза годами публично глумилась над пациентами отца
Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста
Первые поезда по Крымскому мосту отправятся в Москву и Петербург
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:02МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
16:02Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорблении власти
16:01Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве
15:55Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
15:54ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Путин: внедряя искусственный интеллект, компаниям надо захватить рынок
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
15:44Путин заявил о необходимости плана по развитию искусственного интеллекта
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
15:35Сотрудников московского управления на транспорте СК задержали за взятку
15:35Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
15:35Греф призвал устранить дефицит специалистов по искусственному интеллекту
15:33Греф попросил создать площадку для внедрения искусственного интеллекта
15:33Набиуллина заявила, что говорить о действиях по ключевой ставке рано
15:25Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму
Лента новостейМолния