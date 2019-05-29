В конгрессе не исключили начала процедуры импичмента Трампа

ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Председатель юридического комитета палаты представителей Джеррольд Надлер не исключил, что конгрессмены могут начать процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.

"Все варианты рассматриваются, и ничего нельзя исключать", - заявил Надлер в среду журналистам, отвечая на вопрос, будет ли палата начинать процедуру импичмента.

Он добавил, что конгресс "должен реагировать на преступления, ложь и другие нарушения президента Трампа". "Так мы и поступим. Не сомневайтесь, никто, даже президент не выше закона", - подчеркнул глава комитета.

Начать процедуру импичмента может палата представителей, где у демократов большинство, однако окончательное решение будет за сенатом, где большинство у республиканцев – однопартийцев Трампа. Ранее лидеры демократов в палате отказывались однозначно говорить о том, будут ли они добиваться импичмента главы государства.

В среду спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что его офис являлся частью министерства юстиции и не мог выдвинуть обвинения против Трампа в совершении преступления, поскольку это противоречит конституции.