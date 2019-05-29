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РИА Новости

Во Франции два человека погибли после заражения листериозом через сыр бри

Вчера, 21:20
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСыр
Сыр
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сыр. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Продукция производителей сыра бри во Франции стала причиной заболевания листериозом и двух летальных случаев, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на санитарное управление страны.
В конце прошлой недели санитарные власти подтвердили два летальных случаях в связи с заболеванием листериозом: одна женщина скончалась в департаменте Йонна, другая потеряла вынашиваемого ребенка в департаменте Па-де-Кале. Расследование показало, что источником заражения, вероятнее всего, является продукция Общества сыроваров региона Бри. Еще четыре человека, заболевшие листериозом, были госпитализированы.
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"Мы продолжаем расследование, чтобы установить, связаны ли с потреблением продукции Общества сыроваров региона Бри другие случаи болезни", - заявил эпидемиолог управления Мате Туржман.
Сыр бри - один из самых древних французских сыров. Для него характерен бледный цвет с сероватым оттенком под "благородной" белой плесенью. По форме представляет собой "лепешки" диаметром 30-60 сантиметров и толщиной 3-5 сантиметров.
Листериоз - инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое патогенными представителями рода Listeria. Оно характеризуется множеством источников и резервуаров инфекции, разнообразием путей и факторов передачи возбудителя, полиморфизмом клинических проявлений, высокой смертностью у новорожденных и лиц с иммунодефицитами.
Наибольшее значение в распространении листериоза играет его способность длительное время сохраняться в различных продуктах питания, в том числе упакованных в барьерные пленки, ограничивающие доступ кислорода.
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