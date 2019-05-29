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РИА Новости

Арестованный экс-глава "Югры" подал заявление против РБК

Вчера, 21:15
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкАлексей Хотин
Алексей Хотин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Алексей Хотин. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Защита главного акционера банка "Югра" Алексея Хотина обратилась в полицию из-за статьи о том, что он давал взятки начальнику одного из отделов управления "К" ФСБ Кириллу Черкалину, сообщил РИА Новости адвокат Валерий Застрожин.
Ранее портал РБК опубликовал информацию, что Хотин якобы три года передавал деньги Черкалину за покровительство, а затем дал показания против него. Адвокат в заявлении о возбуждении уголовного дела указывает, что журналисты издания, ссылаясь на анонимные источники в статье, "обвинили Хотина А.Ю. в совершении преступления, предусмотренного статьей 291 УК РФ, а именно в даче взятки".
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Застрожин утверждает, что Хотин никогда не передавал никаких вознаграждений госслужащим, сотрудникам правоохранительных органов и, в частности, сотрудникам ФСБ и поэтому указанных в статье показаний давать не мог. Он полагает, что неустановленные лица из числа сотрудников либо источников РБК подготовили и опубликовали статью, содержащую заведомо ложные сведения, то есть клевету, сопряженную с обвинением Хотина в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.
"В связи с нежеланием редакции РБК дать полноценное опровержение заведомо ложной информации, опубликованной на сайте и в газете издания, мы вынуждены подать заявление в полицию о защите чести и достоинства Хотина", - отметил Застрожин.
В заявлении он просит опросить авторов статьи и главного редактора портала провести проверку и при наличии оснований возбудить уголовное дело по части 2 статьи 128.1 "Клевета". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа и обязательных работ.
В отношении Хотина и других лиц возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Басманный суд Москвы в апреле отправил Хотина под домашний арест по делу о хищении у "Югры" 7,5 миллиарда рублей.
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Следственный комитет считает Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов (на момент преступления – 52 миллиона рублей). Сейчас борец с преступностью заключен под стражу. Также арестованы еще два полковника: бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов.
По данным следствия, в 2011 году полковники ввели главу строительной компании Сергея Гляделкина "в заблуждение относительного того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности". Бизнесмен согласился передать вымогателям "в полном объеме принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО" на сумму не менее чем в 490 миллионов рублей, считает СК РФ. Черкалин, как полагает следствие, руководил этой преступной группой. По данным "Коммерсанта", Черкалин курировал в спецслужбе борьбу с преступностью в банковской сфере. В ходе обысков дома и на работе у полковника "изъяты крупные суммы, коллекции часов и драгоценности, оцениваемые более чем в 12 миллиардов рублей", писала газета.
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Банк "Югра"Следственный комитет РФРБК (медиагруппа)Происшествия
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