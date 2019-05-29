ЕС призвал гарантов Астаны обеспечить защиту мирного населения в Идлибе

Люди в автомобиле в провинции Идлиб. Архивное фото

Люди в автомобиле в провинции Идлиб

БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. ЕС вновь призвал гарантов астанинского процесса обеспечить защиту гражданского населения в провинциях Идлиб и Северная Хама, говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

В нем утверждается, что боевые действия в этих провинциях привели "к 160 жертвам среди гражданского населения и перемещению более 200 тысяч человек" в течение последнего месяца.

"Мы ожидаем, что сирийский режим и гаранты Астаны незамедлительно выполнят свои обязательства и обеспечат немедленную защиту гражданского населения. ЕС напоминает, что все стороны в конфликте обязаны уважать и поддерживать международное гуманитарное право и обеспечивать беспрепятственный гуманитарный доступ ко всем нуждающимся", - говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что "боевые действия вновь демонстрируют невозможность военного решения конфликта в Сирии" и подтверждается готовность "работать над инклюзивным и всеобъемлющим политическим переходом в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и Женевским коммюнике".

По итогам переговоров президентов России и Турции - стран-гарантов перемирия в САР - в Сочи 17 сентября прошлого года министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.

На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*. Всего, по разным данным, в провинции Идлиб находится около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.