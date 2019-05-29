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РИА Новости

ООН не стала комментировать намерение Косово снять иммунитет с Краснощекова

Вчера, 21:10
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БЕЛГРАД, 29 мая – РИА Новости. Миссия ООН в Косово (УНМИК, МООНК) не комментирует заявления прокуратуры самопровозглашенного Косово о намерении отозвать иммунитет у раненного в ходе полицейской акции во вторник гражданина РФ, сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова.
"Мы не комментируем то, что относится к текущим судебным процедурам. В соответствии с международным законодательством и законами Косово, сотрудники миссии УНМИК, местные или международные, имеют иммунитет от судебного преследования за выступления или действия при исполнении обязанностей", - говорится в сообщении миссии.
Граффити на стене дома в городе Косовска-Митровица
Вчера, 18:47
Адвокат: когда они узнали, что Краснощеков – русский, их охватила паникаПрокуратура Косово собирается добиваться ареста сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, избитого косовской полицией. Знакомый с ситуацией местный адвокат Горан Петрониевич привел в эфире радио Sputnik некоторые подробности инцидента и рассказал о состоянии раненого.
Пресс-секретарь миссии Санам Долатшахи указала, что все сотрудники миссии имеют иммунитет от "любых арестов им задержаний", при этом отметила, что второй сотрудник ООН – косовский серб, пострадавший от действий полиции, продолжает находиться под стражей и получил медицинскую помощь. Подчеркивается, что в момент задержания сотрудники ООН выполняли свой служебный долг.
"Сотрудники ООН выполняли свои обязанности по наблюдению за ситуацией и сообщали о ее развитии", - сообщило руководство миссии.
Спецподразделения полиции самопровозглашенного Косово во вторник предприняли спецоперацию на севере края под предлогом борьбы с организованной преступностью. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба, в результате которой пострадали несколько человек, в том числе, трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков. Он был затем помещен в больницу и освобожден. В среду главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что Краснощеков был выпущен накануне полицией Косово благодаря иммунитету сотрудника миссии ООН, который необходимо отозвать.
Операция спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово. 28 мая 2019
28 мая, 17:24
"Сербы готовятся к худшему". Что стоит за перестрелкой и арестами в Косово
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Задержание россиянина в КосовоКосовоООНРоссияВ мире
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