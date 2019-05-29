ООН не стала комментировать намерение Косово снять иммунитет с Краснощекова

БЕЛГРАД, 29 мая – РИА Новости. Миссия ООН в Косово (УНМИК, МООНК) не комментирует заявления прокуратуры самопровозглашенного Косово о намерении отозвать иммунитет у раненного в ходе полицейской акции во вторник гражданина РФ, сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова.

"Мы не комментируем то, что относится к текущим судебным процедурам. В соответствии с международным законодательством и законами Косово, сотрудники миссии УНМИК, местные или международные, имеют иммунитет от судебного преследования за выступления или действия при исполнении обязанностей", - говорится в сообщении миссии.

Пресс-секретарь миссии Санам Долатшахи указала, что все сотрудники миссии имеют иммунитет от "любых арестов им задержаний", при этом отметила, что второй сотрудник ООН – косовский серб, пострадавший от действий полиции, продолжает находиться под стражей и получил медицинскую помощь. Подчеркивается, что в момент задержания сотрудники ООН выполняли свой служебный долг.

"Сотрудники ООН выполняли свои обязанности по наблюдению за ситуацией и сообщали о ее развитии", - сообщило руководство миссии.