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РИА Новости

Медведев освободил Голендееву от должности замруководителя ФТС

Вчера, 21:09
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя ФТС Татьяна Голендеева во время интервью на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Заместитель руководителя ФТС Татьяна Голендеева во время интервью на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Заместитель руководителя ФТС Татьяна Голендеева во время интервью на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Татьяну Голендееву от должности заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) в связи с ее выходом на пенсию, следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабинета министров.
"Освободить Голендееву Татьяну Николаевну от должности заместителя руководителя Федеральной таможенной службы в связи с выходом на пенсию", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в декабре прошлого года Медведев назначил двух заместителей руководителя ФТС - Дениса Терещенко и Андрея Москальца.
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Татьяна ГолендееваДмитрий МедведевФедеральная таможенная служба РФРоссияПолитика
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