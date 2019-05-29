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РИА Новости
Рязанская область

Новое здание школы искусств в Рязани станет центром детского творчества

Вчера, 21:06
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКласс в новой школе
Класс в новой школе
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Класс в новой школе. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 29 мая - РИА Новости. Новое здание детской школы искусств в Рязани станет центром творческой деятельности для юных жителей региона, заявил в среду на его открытии губернатор Николай Любимов.
Поздравляя педагогов, учащихся и их родителей с открытием трехэтажного здания школы, Любимов отметил, что оно не имеет аналогов в регионе.
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"Это самая современная в Рязанской области школа искусств. Учреждение оснащено хорошим профессиональным оборудованием и инструментами. Вокруг таких культурно-образовательных центров всегда кипит жизнь. Эта площадка должна стать центром творческой деятельности, где дети смогут проявить свой талант, отточить мастерство, получить новые знания", – сказал губернатор.
Ранее долгое время у детской школы искусств №2 не было единого здания. Учреждение располагалось на базе нескольких площадок, в том числе общеобразовательных школ и детских садов.
Губернатор отметил, что строительство здания ДШИ во многом стало возможно благодаря поддержке президента и правительства РФ. Большая работа была проведена депутатом от Рязанской области, председателем комитета Государственной думы РФ Андреем Макаровым, который добивался, чтобы федеральные средства были выделены региону в короткий срок.
По словам губернатора, развитие искусства в регионе будет продолжено и в дальнейшем, в рамках национального проекта "Культура". Это даст дополнительные возможности и позволит сделать занятия искусством более доступными для населения не только городских, но и сельских территорий.
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Любимов осмотрел с новое здание школы, общая площадь которого превышает 6 тысяч квадратных метров и рассчитано на обучение 500 человек. В нем расположены отделения хореографического и изобразительного искусства, музыкального исполнительства. Предусмотрены современные, хорошо оснащенные учебные классы, мастерские, залы для репетиций и концертов, библиотека. Для людей с ограниченными возможностями здоровья установлены пандусы, лифт, кнопки вызова сотрудников, цифровые сигнализаторы звука.
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовРязанская областьОбщество
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