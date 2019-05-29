Новое здание школы искусств в Рязани станет центром детского творчества

РЯЗАНЬ, 29 мая - РИА Новости. Новое здание детской школы искусств в Рязани станет центром творческой деятельности для юных жителей региона, заявил в среду на его открытии губернатор Николай Любимов.

Поздравляя педагогов, учащихся и их родителей с открытием трехэтажного здания школы, Любимов отметил, что оно не имеет аналогов в регионе.

"Это самая современная в Рязанской области школа искусств. Учреждение оснащено хорошим профессиональным оборудованием и инструментами. Вокруг таких культурно-образовательных центров всегда кипит жизнь. Эта площадка должна стать центром творческой деятельности, где дети смогут проявить свой талант, отточить мастерство, получить новые знания", – сказал губернатор.

Ранее долгое время у детской школы искусств №2 не было единого здания. Учреждение располагалось на базе нескольких площадок, в том числе общеобразовательных школ и детских садов.

Губернатор отметил, что строительство здания ДШИ во многом стало возможно благодаря поддержке президента и правительства РФ. Большая работа была проведена депутатом от Рязанской области, председателем комитета Государственной думы РФ Андреем Макаровым, который добивался, чтобы федеральные средства были выделены региону в короткий срок.

По словам губернатора, развитие искусства в регионе будет продолжено и в дальнейшем, в рамках национального проекта "Культура". Это даст дополнительные возможности и позволит сделать занятия искусством более доступными для населения не только городских, но и сельских территорий.