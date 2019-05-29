Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T21:02Z
https://ria.ru/20190529/1555083846.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155489/99/1554899967_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_18775149ae7adb575d0fbdb958e09f34.jpg
РИА Новости

Задержанный по делу о взрыве в Лионе признался в содеянном, сообщили СМИ

Вчера, 21:02
509
© REUTERS / Emmanuel FoudrotВзрыв в Лионе, Франция.
Взрыв в Лионе, Франция.
© REUTERS / Emmanuel Foudrot
Взрыв в Лионе, Франция. . Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Задержанный по делу о взрыве во французском Лионе признался в содеянном, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на судебные источники.
Вечером 24 мая в центре Лиона произошел взрыв, в результате которого пострадали 13 человек. Полиция разыскивала мужчину, который, согласно видеозаписям, подъехал на велосипеде и оставил сверток, который впоследствии взорвался. Утром в понедельник 24-летний подозреваемый был задержан.
Спасатели на месте взрыва в Лионе, Франция. 24 мая 2019
25 мая, 01:17
Французские власти назвали основную версию взрыва в Лионе
Как выяснилось, молодой человек, выходец из Алжира, прибыл во Францию в 2018 году. Он не имел визы и проживал на нелегальном положении, зарабатывая на жизнь уроками информатики в интернете.
000030
Обсудить 0
ФранцияЛионВ мире
Рекомендуем
Реконструкция первобытных мужчины и женины в музее неандертальцев в Меттмане
Математики назвали возможную причину вымирания неандертальцев
РИА
Новости
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Охранник чешского премьера выстрелил из пистолета в его самолете
В Колумбии женщина публично наказала мужа за измену
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
В конгрессе не исключили начала процедуры импичмента Трампа
Люди в автомобиле в провинции Идлиб
ЕС призвал гарантов Астаны обеспечить защиту мирного населения в Идлибе
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Госдеп пригрозил Турции санкциями из-за покупки С-400
Глава Независимого топливного союза ответил на предостережение ФАС
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США намерены добиваться всеобъемлющего соглашения с Ираном
ООН не стала комментировать намерение Косово снять иммунитет с Краснощекова
Косовские власти противятся эвакуации россиянина, заявили в посольстве
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп заявил, что не против посредников в переговорах с Ираном
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский сменил начальника управления Госохраны
Беженцы покидают захваченный террористами сирийский Идлиб
Спецпосланник ООН подтвердил данные о доминировании боевиков в Идлибе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:44Россия внесет большой вклад в развитие мира и "покоя ума" - Далай-лама
16:43Трамп пообещал объявить "кардинальные меры" на границе с Мексикой
16:43Временный канцлер Австрии Бирляйн назвала вице-канцлера и главу МИД
16:42Подозреваемый по делу о взрыве в Лионе объяснил мотивы своих действий
16:40В Индии привели к присяге новое правительство во главе с Моди
16:40Ученые из МФТИ превратили кинескоп телевизора в "вечную" лампочку
16:40Существовать ли Далай-ламе в будущем – решать народам, заявил он сам
16:39СК возбудил дело после гибели двух рабочих на стройке в Ульяновске
16:38Миссия МВФ завершила работу в Киеве
16:38Бастрыкин поручил провести проверку из-за фотосессии на мемориале на Кубани
16:36Путин рассказал, кто станет "властелином мира"
16:35Около 4 тыс храмов в России находятся в аварийном состоянии, заявил Легойда
16:34МЧС предупредило о граде и грозе в Подмосковье в ближайшие часы
16:34Ректор МГУ рассказал о преимуществах включения в стаж учебы в аспирантуре
16:31Друзь извинился за скандал с подкупом в игре "Кто хочет стать миллионером?"
16:31США ответят военной силой на нападение Ирана, заявил спецпредставитель Хук
16:29Сильный дождь с грозой обрушился на Москву
16:26Российское посольство в Лондоне ответило на обвинение в невыполнении ДВЗЯИ
16:23В МИД РФ назвали обвинения США в нарушении ДВЗЯИ грубой провокацией
16:21Врач рассказал о риске развития зависимости от кофе
Лента новостейМолния