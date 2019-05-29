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РИА Новости

Глава Независимого топливного союза ответил на предостережение ФАС

Вчера, 20:58
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов назвал предостережение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин "орденом за заслуги перед рынком", говорится в сообщении НТС.
ФАС ранее в среду сообщила, что выдала предостережение президенту НТС из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин - минимум на 10-13%. В ведомстве заявили, что "такое поведение может привести к координации экономической деятельности хозяйствующих субъектов".
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"Мы живем в стране, где заявление руководителя общественной организации — это, согласно решению органа, "обеспечивающего" конкурентный порядок в экономике нашей страны, действие, которое может привести к координации экономической деятельности хозяйствующих субъектов. Реальную координацию не видим, доминирующее положение фиксировать не хотим, но за заявление - предостережение выпишем. И каждый раз, когда нечто похожее происходит, мне кажется, что правы те, кого штрафуют. В общем, будем считать, что это орден за заслуги перед рынком", - приводятся в сообщении слова Баженова.
Ранее в мае сразу два топливных союза - Российский (РТС) и Независимый (НТС) - обратились к вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку с письмами, в которых заявили о росте оптовых и мелкооптовых цен на топливо. В частности, НТС отметил, что в период с 15 апреля по 15 мая оптовые цены на СПбМТСБ на бензин марки Аи-92 выросли на 23%, на Аи-95 - на 18,5%, на летнее дизельное топливо - на 2,5%.
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Независимый топливный союз (НТС)ФАСЭкономика
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