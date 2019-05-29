Sony назвала дату выхода Death Stranding

События экшн-игры разворачиваются в открытом постапокалиптичном мире. Образы главного героя по имени Сэм Бриджес сыграл Норман Ридус, известный широкой публике по фильму "Святые из Бундока". Антагониста в проекте исполнил Мадс Микельсен, на счету которого роли в сериале "Ганнибал" и картинах "Король Артур", "Казино Рояль", "Доктор Стрендж" и "Изгой-один. Звездные войны: Истории".