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РИА Новости

Sony назвала дату выхода Death Stranding

Вчера, 20:46
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© PlaystationСкриншот игры Death Stranding
Скриншот игры Death Stranding
© Playstation
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Компания Sony провела трансляцию игры Death Stranding, над созданием которой работает Хидео Кодзима.
В трансляции на стриминговом сервисе Twitch отметили, что игра поступит в продажу 8 ноября этого года. Игра выйдет на платформе Playstation 4 и уже доступна для предзаказа. В трансляции показали, как будут выглядеть сцены боев и перестрелок.
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События экшн-игры разворачиваются в открытом постапокалиптичном мире. Образы главного героя по имени Сэм Бриджес сыграл Норман Ридус, известный широкой публике по фильму "Святые из Бундока". Антагониста в проекте исполнил Мадс Микельсен, на счету которого роли в сериале "Ганнибал" и картинах "Король Артур", "Казино Рояль", "Доктор Стрендж" и "Изгой-один. Звездные войны: Истории".
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